Norris: "Zor bir gündü ancak yarın daha iyi olacağımızdan eminim"

MCL60 normalde düşük yere basma gücünün olduğu pistlerde çok güçlü performans sergilemediği için McLaren'ın Las Vegas GP için beklentisi düşüktü. Aldığı podyumlarla son yarışların formda ismi olan Lando Norris, bu yüzden beklentilerini kontrol altında tuttuğunu dile getirmişti.

Cuma gerçekleştirilen 90 dakikalık ikinci antrenman seansında Norris 11. olurken, takım arkadaşı Oscar Piastri 3 sıra geride 14. oldu. Her iki isim de seans boyunca, rakiplerinin çok gerisinde kaldı.

Norris, "Bugün zorlu bir pistte zorlu bir gündü. Yol tutuşu zayıftı ve lastikleri oldukça hızlı tüketmek kolaydı, biz de bunu yaşadık."

"Sanırım son birkaç hafta sonunda bulunduğumuz yerden çok uzaktayız ama muhtemelen beklediğimiz yerdeyiz. Monza'da ve diğer düşük yere basma kuvveti pistlerinde olduğumuz yere benziyor. Şu anda zorlanıyoruz ama yarına kadar ilerleme kaydedebileceğimize eminim." dedi.

Piastri, "Las Vegas'taki ilk turlarım için piste çıkmak ilginçti. Çok ama çok kaygandı ve oldukça engebeli olan zor bir pistti ama oraya çıkmak güzeldi. Lastikler oldukça zordu ve çok fazla ufalanma vardı, bu da yarın için bakmamız gereken bir şey. Ne yapabileceğimize bakacağız, umarım herkes için daha iyi bir gün olur ve umarım yarın kalabalığı geri getirebiliriz. Bugün hiç aksiyon görememeleri çok yazık oldu." dedi.