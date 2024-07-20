Norris: "Zirvede yer almak harika!"
Lando Norris, McLaren ile pole pozisyonunu elde ettiği Macaristan GP sıralama turlarından mutlu ayrıldı.
Lando Norris, McLaren MCL38
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
İngiliz pilot, sıralama turlarında en hızlı isimdi ve takım arkadaşı Oscar Piastri'nin önünde pole pozisyonunu kazandı.
Seansın ardından konuşan Norris şöyle dedi: “Gerçekten çok mutluyum."
“Kolay bir sıralama değildi, farklı şartlar olmasına rağmen zirvede olmak gerçekten harika."
“Özellikle ilk iki sırada yer almak takım için iyi bir haber, bu yüzden takımı tebrik ediyorum."
“Kendimize güvenimiz zaten var, bu yüzden daha fazlasına ihtiyacımız yok ya da bunu elde etmeye çalışmıyoruz."
"Bu hafta sonuna, son birkaç yarışın ardından mutlu ve iyi bir iş çıkarabileceğimizden emin şekilde geldik ve pole için savaşabilecek kadar iyi bir aracımız olduğunu biliyorduk. Bugün de bunu gösterdik."
“Koşullar bize ne getirirse getirsin en iyi pozisyondayız. İki araçla da ilk çizgideyiz ve yarışı kontrol altında götürebiliriz."
"Eğer bu pozisyonlarda kalırsak mutlu olacağız."
Lando Norris, McLaren MCL38
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
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