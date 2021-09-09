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Norris: "Zandvoort'ta şoke edici olan bizim hızımız değil, diğerlerinin hızıydı"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

McLaren pilotu Lando Norris, Zandvoort pistinde geride kalmalarına şaşırmadığını fakat diğer takımların beklediklerinden hızlı olduğunu belirtti.

Norris: "Zandvoort'ta şoke edici olan bizim hızımız değil, diğerlerinin hızıydı"

McLaren, Zandvoort'ta sadece Daniel Ricciardo ile son bölüme kalırken, yarışta Lando Norris 10. olup sadece bir puan aldı. Bu, McLaren adına yılın en kötü performansıydı.

Monza yarışı öncesi konuşan Norris, bunun kendileri için şoke edici bir performans olup olmadığı sorusunu yanıtladı.

Norris, "Zandvoort'ta son bölümü kaçırmanın sürpriz olduğunu söyleyemem. Zor bir hafta sonu olacağını biliyorduk ama her zaman pozitif olmaya çalışmalı, iyi bir iş çıkarabileceğimizi düşünmeli ve zorlu bir hafta sonu olacağını düşündüğümüz şeyi bile en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Ancak ikinci bölümde elenmek ve belki de böyle bir tempo eksikliğine sahip olmak küçük bir sürprizdi fakat şoke edici bir şey değildi."

"Fakat evet, diğer pek çok aracın son derece hızlı görünmesi bizim için şoke ediciydi. Alfa Romeo ve AlphaTauri ve bu kadar hızlı olmasını beklemediğimiz birkaç araç çok hızlıydı, bizi etkileyen şey de buydu. Bu sebeple sıralama turlarında ve yarışta bu kadar zorlandık. Genel olarak kesinlikle sinir bozucu bir hafta sonuydu fakat şimdi normale dönmeye hazırız."

"Açıkçası bu hafta sonu normale dönmemizi umuyorum. Bir süreliğine her şeyin çok iyi gittiği arka arkaya üç hafta sonu vardı, her şeyin ne kadar iyi gittiği söyleniyordu. Fakat Budapeşte, Spa ve geçen hafta sonu olmak üzere üç zorlu hafta sonuyla her şey ters gitmeye başladı."

"Bu yüzden bu hafta sonu tekrar deneyeceğiz. Son birkaç yılda burası bizim için heyecan verici ve eğlenceliydi, burada sürüş yapmayı seviyorum. Umarım bir ritim yakalamak adına bazı puanlar alabilirim, bu benim için önemli olacak. Aynı zamanda takımın şampiyonadaki mücadelesine devam etmesi için de son derece önemli." dedi.

Bu hafta sonu bu yıl ikinci kez sprint yarışı kullanılacak ve bunun takımların yaklaşımını değiştirmesi bekleniyor.

Bu konuda Norris, "Yaklaşımımız çok farklı değil. Normalde daha az vaktimiz olacak. Fakat daha az antrenman olmasını ve sıralama turları ve yarışa hazırlanmak için daha az zaman olmasını tercih ederim. Yani bu benim lehime olur. Çünkü nispeten çabucak hızlanabileceğimi hissediyorum fakat Monza'yı herkes biliyor. Bu yüzden çok fazla avantajım var gibi hissetmiyorum."

"Yani bir şeyleri değiştireceğini sanmıyorum. Her seansta yapabileceğiniz en iyi şeyi yapmaya çalışıyorsunuz. Belki sprint yarışında nerede risk almak istediğiniz konusunda biraz tekrar düşünmeye ihtiyacınız oluyor. Biraz daha güvenli olan tarafta olmayı istiyorsunuz çünkü puanların cumartesi değil, pazar günü verildiğini biliyorsunuz. Fakat açık konuşmak gerekirse hâlâ iyi olma ve gelişme hırsına sahibiz. Önemli olan da bu." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL35M

Lando Norris, McLaren MCL35M

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

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