Norris: "Zaferler ve şampiyonluğun mümkün olup olmadığını göreceğiz"

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McLaren, Honda güç ünitesiyle geçirdiği zorlu yılların ardından 2018'de Renault motoruna geçti ve o günden bu yana pozitif bir ivme yakaladı. Geçen yıl Mercedes motoruna geçmelerinin ardından bir sonraki adımı atan İngiliz ekip, artık ön bölüme dönmenin hesaplarını yapıyor.

Geçen yıl İtalya'da Daniel Ricciardo, MCL35M'in direksiyonunda zafere ulaştı ve İngiliz ekibe 2012'den sonra ilk zaferini getirdi. Hatta Lando Norris'in ikinciliğiyle duble de yaptılar.

Kişisel bazda Lando Norris için çok güçlü bir sezondu ve sezonu dört podyumla altıncı bitirdi. Aynı sezon bir de pole pozisyonu aldı.

Geçtiğimiz günlerde McLaren'la, 2025 sonuna kadar yeni bir kontrat imzalayan Norris, ilişkiden memnun olduğunu söylese de, şimdilik neyin mümkün olduğu hakkında yorum yapmanı zor olacağının altını çizdi.

Norris, "Sanırım sadece takıma güveniyorum."

"Diğer takımlara kıyasla elimizde tam olarak ne olduğuyla alakalı hiçbir fikrimiz yok."

"Takımlar arasında duyabileceğiniz veya röportajlardan çıkarabileceğiniz dedikodular ve söylentiler dışında, gerçekten iyi olup olmadığımız ya da kötü bir iş yapıp yapmadığımız hakkında söyleyebilecek hiçbir şey yok."

"McLaren'daki herkese büyük inancım var. Ellerinden geldiğince çok çalışıyorlar ve geçmiş yıllardaki pozitif ivmeyi sürdürmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Birkaç sıra kazanmamız veya birkaç sıra kaybetmemiz önemli değil, durum böyle olmalı."

"Bu, takımdan daha azını beklediğim anlamına gelmiyor, bu güveni ve inancı koruyorum."

"Fakat ikinci, üçüncü, dördüncü yılımızda ve sonrasında daha fazlasını başaracağımızı düşünüyorum."

Norris, gerekli rüzgar tüneline sahip olmadıkları ve büyük takımlarla aynı teknolojik altyapıda çalışmadıkları için, şampiyonluk umutlarının 2022 sonrasına kalmış olabileceğini kabul ediyor.

"Takıma güveniyorum fakat yarış kazanıp kazanamayacağımız ya da şampiyonluk için yarışıp yarışamayacağımız, hep birlikte bekleyip görmemiz gereken bir şey."

"Andreas Seidl da bunu birkaç kez söyledi ama Mercedes ve Red Bull'a karşı rüzgar tüneli ve başka şeyler olmadan kazanmak için çok yüksek bir performans sergilememiz gerekiyor."

"Rüzgar tünelinin yokluğunu telafi etmeniz gereken diğer tüm alanlarda inanılmaz derecede iyi değilseniz, bunu başarmak son derece zor ve neredeyse imkansız."

"Ve evet, henüz o noktada olduğumuzu düşünmüyorum."