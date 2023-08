Norris: "Yüksek yere basma gücü ayarları, yarışta bizi zorlayacak"

Yağmur altında geçen ilk antrenman seansında çeşitli denemeler yapan McLaren, günün sonunda uzun vadeli düşündü ve hafta sonuna daha yüksek yere basma gücü seviyesiyle devam etme kararı aldı.

Takımın nispeten doğru bir hamle yaptığı söylenebilir, nitekim ıslak zeminde gerçekleşen sprint yarışını Oscar Piastri ikinci, Lando Norris ise altıncı sırada tamamladı.

Yine de halen bu kararı sorgulayan Norris, eğer izin verilseydi yere basma gücünü azaltacaklarını açıkça belirtmekte.

Norris, "En ideal yere basma gücü aralığında değiliz, sanırım biraz fazla yükseğe çıktık. Bu nedenle düzlüklerde 0.6 ila 0.8 saniye zaman kaybediyoruz. "

"Buna diğer faktörleri de eklediğimizde düzlüklerde neredeyse bir saniye fark yediğimizi söyleyebiliriz. Neyse ki bu farkın büyük bir bölümünü virajlarda geri alabiliyoruz."

"Cuma günü sadece tek antrenman seansına sahip olmanın dezavantajı da bu, aracı istediğimiz aralığa getiremiyoruz."

"Eğer üç antrenman seansımız olsaydı ve her düzlükte 20 km/s geride olduğumuzu görseydik, kesinlikle değişiklik yapardık. Yere basma gücü hangi seviyede olursa olsun orta ve yüksek hızda çok iyiyiz."

"Bazı noktalarda zorlanacağız. Bunu biliyoruz, sadece eksikliklerimizle başa çıkmalı ve elimizdekilerle yapabileceğimizin en iyisini yapmalıyız."

Oscar Piastri, McLaren MCL60, 2nd position, arrives in Parc Ferme after the Sprint

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images