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Norris: "Yüksek yere basma gücü ayarları, yarışta bizi zorlayacak"

Lando Norris, McLaren'in yüksek yere basma tercihiyle Cuma ve Cumartesi avantaj kazandığını, ancak Pazar günü zorlanacaklarını söyledi.

Adam Cooper
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Lando Norris, McLaren MCL60

Yağmur altında geçen ilk antrenman seansında çeşitli denemeler yapan McLaren, günün sonunda uzun vadeli düşündü ve hafta sonuna daha yüksek yere basma gücü seviyesiyle devam etme kararı aldı.

Takımın nispeten doğru bir hamle yaptığı söylenebilir, nitekim ıslak zeminde gerçekleşen sprint yarışını Oscar Piastri ikinci, Lando Norris ise altıncı sırada tamamladı. 

Yine de halen bu kararı sorgulayan Norris, eğer izin verilseydi yere basma gücünü azaltacaklarını açıkça belirtmekte.

Norris, "En ideal yere basma gücü aralığında değiliz, sanırım biraz fazla yükseğe çıktık. Bu nedenle düzlüklerde 0.6 ila 0.8 saniye zaman kaybediyoruz. "

"Buna diğer faktörleri de eklediğimizde düzlüklerde neredeyse bir saniye fark yediğimizi söyleyebiliriz. Neyse ki bu farkın büyük bir bölümünü virajlarda geri alabiliyoruz."

"Cuma günü sadece tek antrenman seansına sahip olmanın dezavantajı da bu, aracı istediğimiz aralığa getiremiyoruz." 

"Eğer üç antrenman seansımız olsaydı ve her düzlükte 20 km/s geride olduğumuzu görseydik, kesinlikle değişiklik yapardık. Yere basma gücü hangi seviyede olursa olsun orta ve yüksek hızda çok iyiyiz."

"Bazı noktalarda zorlanacağız. Bunu biliyoruz, sadece eksikliklerimizle başa çıkmalı ve elimizdekilerle yapabileceğimizin en iyisini yapmalıyız."

Oscar Piastri, McLaren MCL60, 2nd position, arrives in Parc Ferme after the Sprint

Oscar Piastri, McLaren MCL60, 2nd position, arrives in Parc Ferme after the Sprint

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

McLaren takım patronu Andrea Stella, yüksek yere basma gücü sayesinde sprint yarışında başarılı olduklarını vurgulasa da Pazar gününün daha zorlu geçeceğini itiraf ediyor.

Stella, "Biraz daha fazla bastırma kuvvetine sahip olmak sprint yarışında bizlere kesinlikle yardımcı oldu, ancak bu arka kanattaki sürtünmenin artması pahasına gerçekleşiyor." 

"Ancak bu sayede hem Eau Rouge'da, hem de ikinci sektörde fazlasıyla güçleniyoruz." 

"Belli bölgelerde güçlenmemiz, ilk virajdan beşinci viraja kadar hız kaybını azaltıyor diyebiliriz. Bu sayede değişken koşullarda kazanç sağlayabildik."

"İşin kötü tarafı, startta ve Güvenlik Aracı sonrası gibi bazı durumlarda savunmasız durumdayız. Bunun farkındayız ve bir şekilde hafifletmeye çalışacağız." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL60, Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04, Esteban Ocon, Alpine A523, Lance Stroll, Aston Martin AMR23, George Russell, Mercedes F1 W14, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43

Lando Norris, McLaren MCL60, Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04, Esteban Ocon, Alpine A523, Lance Stroll, Aston Martin AMR23, George Russell, Mercedes F1 W14, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

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