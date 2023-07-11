Norris: "Yüksek hızlı virajlarda neredeyse Red Bull kadar hızlıyız"
McLaren pilotu Lando Norris, takımın şu anda en güçlü olduğu noktalardan birisini yüksek hızlı virajlar olduğunu söyledi.
McLaren, yüksek hızlı virajlara sahip Silverstone'a damgasını vurdu ve neredeyse iki araçla da podyuma çıkıyordu.
İkinci olarak kendi ülkesinde ilk kez podyuma çıkan Lando Norris, podyumun "rüya gibi" olduğunu söyledi.
İngiliz pilot şöyle dedi: "Bu podyum -benim için- en iyilerden biri. Hatta en iyisi diyebilirim!"
"İlk podyum her zaman unutulmazdır. Silverstone'da, kendi ülkemde ilk kez podyuma çıktım, bu benim için özel bir anlam taşıyor."
"İsminizin taraftarlar tarafından söylendiğini duymak, tribünleri, takımı podyumun aşağısında görmek harika bir duyguydu."
"2007 ve 2008 yıllarında Lewis ve Fernando'nun podyuma çıktığını görmüştüm. Şimdi sıra bende... Bununla gurur duyuyorum."
"Yarışta liderliği aldığımda kalbim normalden biraz daha hızlı atıyordu ve birkaç kez tribünlere, seyircilere baktım. İnanılmaz bir duyguydu."
"Takım iyi bir iş çıkardı, aracı geliştirdi. Son birkaç hafta içinde rekabetçi bir konuma geldik, bu yüzden kendimiz için çok mutluyum. İyi bir başlangıç yapmak beni arkamdaki kaostan korudu çünkü üçüncü ve dördüncü virajlarda neler olacağını asla bilemezsiniz."
"İlk turda biraz arayı açmayı başardım ama istediğim kadar büyük bir fark yaratamadım."
"Son bölümde Lewis ile harika bir savaş verdik. İkinci sırayı korumak istedim, elimden geleni yaptım, önemli olan yeniden başlangıçtan önce lastikleri ısıtmaktı. Lewis beni geçebilirdi, ancak hızlı virajlarda biz daha iyiydik - şu anda bizim güçlü yönümüz bu."
"Eminim taraftarlar mücadelemizden keyif almıştır ancak araç ayarı yaparken daha az yere basma gücü seçtim, bu bir yandan riskliydi fakat yarışta birkaç kilometre daha hızlı olmanın bana yardım edeceğini düşünüyordum. Öyle de oldu!"
"Şu anda yüksek hızlı pistlerde çok rekabetçiyiz. Red Bull ile neredeyse aynı seviyedeyiz, hatta Stowe virajında en iyisiydik!"
Haas, güç ünitesi dayanıklılığı konusunda Ferrari'ye güveniyor
Andretti: "Kimse takımını satmak istemiyor"
Britanya'da en hızlı pit stopu McLaren yaptı
Britanya'da en hızlı pit stopu McLaren yaptı Britanya'da en hızlı pit stopu McLaren yaptı
Norris: "McLaren düşük hızlı virajlarda halen berbat"
Norris: "McLaren düşük hızlı virajlarda halen berbat" Norris: "McLaren düşük hızlı virajlarda halen berbat"
GPS verileri, Britanya GP öncesinde McLaren için neyi işaret ediyor?
GPS verileri, Britanya GP öncesinde McLaren için neyi işaret ediyor? GPS verileri, Britanya GP öncesinde McLaren için neyi işaret ediyor?
Brown: "F1, Avusturya'da olanlardan ders çıkarmalı"
Brown: "F1, Avusturya'da olanlardan ders çıkarmalı" Brown: "F1, Avusturya'da olanlardan ders çıkarmalı"
McLaren ve Alpine yeni ön kanatlarını Silverstone'da piste çıkardı
McLaren ve Alpine yeni ön kanatlarını Silverstone'da piste çıkardı McLaren ve Alpine yeni ön kanatlarını Silverstone'da piste çıkardı
Verstappen: "Norris, McLaren konusunda aceleci davranmamalı"
Verstappen: "Norris, McLaren konusunda aceleci davranmamalı" Verstappen: "Norris, McLaren konusunda aceleci davranmamalı"
Son Haberler
Ferrari, 2024 aracı üzerinde çalışmaya başladı
Ferrari, 2024 aracı üzerinde çalışmaya başladı Ferrari, 2024 aracı üzerinde çalışmaya başladı
Marko: "De Vries beklenenden çok yavaş kaldı, tek bir süper tur dahi atamadı!"
Marko: "De Vries beklenenden çok yavaş kaldı, tek bir süper tur dahi atamadı!" Marko: "De Vries beklenenden çok yavaş kaldı, tek bir süper tur dahi atamadı!"
Mercedes: "Red Bull tarzı sidepod tasarımı, rüzgar tünelinde bekleneni veremedi"
Mercedes: "Red Bull tarzı sidepod tasarımı, rüzgar tünelinde bekleneni veremedi" Mercedes: "Red Bull tarzı sidepod tasarımı, rüzgar tünelinde bekleneni veremedi"
Doornbos: "De Vries'in F1 kariyeri maalesef bitti"
Doornbos: "De Vries'in F1 kariyeri maalesef bitti" Doornbos: "De Vries'in F1 kariyeri maalesef bitti"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.