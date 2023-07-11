Kayıt Ol
Önceki / Haas, güç ünitesi dayanıklılığı konusunda Ferrari'ye güveniyor Sonraki / Andretti: "Kimse takımını satmak istemiyor"
Formula 1 / Britanya GP Haberler

Norris: "Yüksek hızlı virajlarda neredeyse Red Bull kadar hızlıyız"

McLaren pilotu Lando Norris, takımın şu anda en güçlü olduğu noktalardan birisini yüksek hızlı virajlar olduğunu söyledi.

Ekleyen:
Zak Brown, CEO, McLaren Racing, Oscar Piastri, McLaren, Lando Norris, McLaren, 2nd position, the McLaren team celebrate after the race

McLaren, yüksek hızlı virajlara sahip Silverstone'a damgasını vurdu ve neredeyse iki araçla da podyuma çıkıyordu.

İkinci olarak kendi ülkesinde ilk kez podyuma çıkan Lando Norris, podyumun "rüya gibi" olduğunu söyledi.

İngiliz pilot şöyle dedi: "Bu podyum -benim için- en iyilerden biri. Hatta en iyisi diyebilirim!"

"İlk podyum her zaman unutulmazdır. Silverstone'da, kendi ülkemde ilk kez podyuma çıktım, bu benim için özel bir anlam taşıyor."

"İsminizin taraftarlar tarafından söylendiğini duymak, tribünleri, takımı podyumun aşağısında görmek harika bir duyguydu."

"2007 ve 2008 yıllarında Lewis ve Fernando'nun podyuma çıktığını görmüştüm. Şimdi sıra bende... Bununla gurur duyuyorum."

"Yarışta liderliği aldığımda kalbim normalden biraz daha hızlı atıyordu ve birkaç kez tribünlere, seyircilere baktım. İnanılmaz bir duyguydu."

"Takım iyi bir iş çıkardı, aracı geliştirdi. Son birkaç hafta içinde rekabetçi bir konuma geldik, bu yüzden kendimiz için çok mutluyum. İyi bir başlangıç yapmak beni arkamdaki kaostan korudu çünkü üçüncü ve dördüncü virajlarda neler olacağını asla bilemezsiniz."

"İlk turda biraz arayı açmayı başardım ama istediğim kadar büyük bir fark yaratamadım."

"Son bölümde Lewis ile harika bir savaş verdik. İkinci sırayı korumak istedim, elimden geleni yaptım, önemli olan yeniden başlangıçtan önce lastikleri ısıtmaktı. Lewis beni geçebilirdi, ancak hızlı virajlarda biz daha iyiydik - şu anda bizim güçlü yönümüz bu."

"Eminim taraftarlar mücadelemizden keyif almıştır ancak araç ayarı yaparken daha az yere basma gücü seçtim, bu bir yandan riskliydi fakat yarışta birkaç kilometre daha hızlı olmanın bana yardım edeceğini düşünüyordum. Öyle de oldu!"

"Şu anda yüksek hızlı pistlerde çok rekabetçiyiz. Red Bull ile neredeyse aynı seviyedeyiz,  hatta Stowe virajında en iyisiydik!"

paylaşım
yorumlar

Haas, güç ünitesi dayanıklılığı konusunda Ferrari'ye güveniyor

Andretti: "Kimse takımını satmak istemiyor"
Daha fazlası
Ezel Tan
Ferrari, 2024 aracı üzerinde çalışmaya başladı

Ferrari, 2024 aracı üzerinde çalışmaya başladı

Formula 1
Britanya GP

Ferrari, 2024 aracı üzerinde çalışmaya başladı Ferrari, 2024 aracı üzerinde çalışmaya başladı

Doornbos: "De Vries'in F1 kariyeri maalesef bitti"

Doornbos: "De Vries'in F1 kariyeri maalesef bitti"

Formula 1

Doornbos: "De Vries'in F1 kariyeri maalesef bitti" Doornbos: "De Vries'in F1 kariyeri maalesef bitti"

Bottas: "Alfa Romeo hedeflerine ulaşamadı"

Bottas: "Alfa Romeo hedeflerine ulaşamadı"

Formula 1
Britanya GP

Bottas: "Alfa Romeo hedeflerine ulaşamadı" Bottas: "Alfa Romeo hedeflerine ulaşamadı"

Lando Norris Daha fazlası
Lando Norris
Britanya'da en hızlı pit stopu McLaren yaptı

Britanya'da en hızlı pit stopu McLaren yaptı

Formula 1
Britanya GP

Britanya'da en hızlı pit stopu McLaren yaptı Britanya'da en hızlı pit stopu McLaren yaptı

Norris: "McLaren düşük hızlı virajlarda halen berbat"

Norris: "McLaren düşük hızlı virajlarda halen berbat"

Formula 1
Britanya GP

Norris: "McLaren düşük hızlı virajlarda halen berbat" Norris: "McLaren düşük hızlı virajlarda halen berbat"

GPS verileri, Britanya GP öncesinde McLaren için neyi işaret ediyor?

GPS verileri, Britanya GP öncesinde McLaren için neyi işaret ediyor?

Formula 1
Britanya GP

GPS verileri, Britanya GP öncesinde McLaren için neyi işaret ediyor? GPS verileri, Britanya GP öncesinde McLaren için neyi işaret ediyor?

McLaren Daha fazlası
McLaren
Brown: "F1, Avusturya'da olanlardan ders çıkarmalı"

Brown: "F1, Avusturya'da olanlardan ders çıkarmalı"

Formula 1

Brown: "F1, Avusturya'da olanlardan ders çıkarmalı" Brown: "F1, Avusturya'da olanlardan ders çıkarmalı"

McLaren ve Alpine yeni ön kanatlarını Silverstone'da piste çıkardı

McLaren ve Alpine yeni ön kanatlarını Silverstone'da piste çıkardı

Formula 1
Britanya GP

McLaren ve Alpine yeni ön kanatlarını Silverstone'da piste çıkardı McLaren ve Alpine yeni ön kanatlarını Silverstone'da piste çıkardı

Verstappen: "Norris, McLaren konusunda aceleci davranmamalı"

Verstappen: "Norris, McLaren konusunda aceleci davranmamalı"

Formula 1
Britanya GP

Verstappen: "Norris, McLaren konusunda aceleci davranmamalı" Verstappen: "Norris, McLaren konusunda aceleci davranmamalı"

Son Haberler

Ferrari, 2024 aracı üzerinde çalışmaya başladı

Ferrari, 2024 aracı üzerinde çalışmaya başladı

F1 Formula 1
Britanya GP

Ferrari, 2024 aracı üzerinde çalışmaya başladı Ferrari, 2024 aracı üzerinde çalışmaya başladı

Marko: "De Vries beklenenden çok yavaş kaldı, tek bir süper tur dahi atamadı!"

Marko: "De Vries beklenenden çok yavaş kaldı, tek bir süper tur dahi atamadı!"

F1 Formula 1

Marko: "De Vries beklenenden çok yavaş kaldı, tek bir süper tur dahi atamadı!" Marko: "De Vries beklenenden çok yavaş kaldı, tek bir süper tur dahi atamadı!"

Mercedes: "Red Bull tarzı sidepod tasarımı, rüzgar tünelinde bekleneni veremedi"

Mercedes: "Red Bull tarzı sidepod tasarımı, rüzgar tünelinde bekleneni veremedi"

F1 Formula 1
Britanya GP

Mercedes: "Red Bull tarzı sidepod tasarımı, rüzgar tünelinde bekleneni veremedi" Mercedes: "Red Bull tarzı sidepod tasarımı, rüzgar tünelinde bekleneni veremedi"

Doornbos: "De Vries'in F1 kariyeri maalesef bitti"

Doornbos: "De Vries'in F1 kariyeri maalesef bitti"

F1 Formula 1

Doornbos: "De Vries'in F1 kariyeri maalesef bitti" Doornbos: "De Vries'in F1 kariyeri maalesef bitti"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Kayıt Ol