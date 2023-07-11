Norris: "Yüksek hızlı virajlarda neredeyse Red Bull kadar hızlıyız"

McLaren, yüksek hızlı virajlara sahip Silverstone'a damgasını vurdu ve neredeyse iki araçla da podyuma çıkıyordu.

İkinci olarak kendi ülkesinde ilk kez podyuma çıkan Lando Norris, podyumun "rüya gibi" olduğunu söyledi.

İngiliz pilot şöyle dedi: "Bu podyum -benim için- en iyilerden biri. Hatta en iyisi diyebilirim!"

"İlk podyum her zaman unutulmazdır. Silverstone'da, kendi ülkemde ilk kez podyuma çıktım, bu benim için özel bir anlam taşıyor."

"İsminizin taraftarlar tarafından söylendiğini duymak, tribünleri, takımı podyumun aşağısında görmek harika bir duyguydu."

"2007 ve 2008 yıllarında Lewis ve Fernando'nun podyuma çıktığını görmüştüm. Şimdi sıra bende... Bununla gurur duyuyorum."

"Yarışta liderliği aldığımda kalbim normalden biraz daha hızlı atıyordu ve birkaç kez tribünlere, seyircilere baktım. İnanılmaz bir duyguydu."

"Takım iyi bir iş çıkardı, aracı geliştirdi. Son birkaç hafta içinde rekabetçi bir konuma geldik, bu yüzden kendimiz için çok mutluyum. İyi bir başlangıç yapmak beni arkamdaki kaostan korudu çünkü üçüncü ve dördüncü virajlarda neler olacağını asla bilemezsiniz."

"İlk turda biraz arayı açmayı başardım ama istediğim kadar büyük bir fark yaratamadım."

"Son bölümde Lewis ile harika bir savaş verdik. İkinci sırayı korumak istedim, elimden geleni yaptım, önemli olan yeniden başlangıçtan önce lastikleri ısıtmaktı. Lewis beni geçebilirdi, ancak hızlı virajlarda biz daha iyiydik - şu anda bizim güçlü yönümüz bu."

"Eminim taraftarlar mücadelemizden keyif almıştır ancak araç ayarı yaparken daha az yere basma gücü seçtim, bu bir yandan riskliydi fakat yarışta birkaç kilometre daha hızlı olmanın bana yardım edeceğini düşünüyordum. Öyle de oldu!"

"Şu anda yüksek hızlı pistlerde çok rekabetçiyiz. Red Bull ile neredeyse aynı seviyedeyiz, hatta Stowe virajında en iyisiydik!"