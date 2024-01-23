Norris, YouTube yıldızı Lenney ile ortak oldu

Norris, yönetim şirketi ADD ve Veloce medya kuruluşu tarafından Kasım 2020'de hayata geçirilen Quadrant, "büyüme hedeflerini desteklemek için yedi rakamlı bir yatırım dönemini" tamamladığını açıkladı.

Markanın kendi giyim ürünlere sahip, sosyal medya içeriği üretiyor ve e-sporla ilgileniyor.

Norris'in yeni iş ortağı Lenney, daha çok bilinen adıyla WillNE, iki ana YouTube kanalında toplam yedi milyondan fazla aboneye sahip.

Norris, "Quadrant giderek güçleniyor ve ekibin büyüdüğünü ve her yıl hayranlar için harika anlar yarattığını görmek benim için çok heyecan verici."

"Bu duyuru 2024'ü başlatmak için harika bir yol. Şirketi güçlendirmemizi ve yüksek hedeflerimizi gerçekleştirmek için bize en iyi şansı vermemizi sağlıyor." dedi.

Lenney ise, "Quadrant'ın önündeki heyecan verici yolculuğun bir parçası olma şansına sahip olduğum için çok heyecanlıyım."

"Kuruluşundan bu yana markanın hayranı olan biri olarak, markayı bir üst seviyeye taşımak ve Quadrant kitlesine gerçek değer sağlamak için birlikte çalışabileceğimizden eminim." dedi.

Photo by: Uncredited Lando Norris, McLaren with YouTuber Will Lenney, aka WillNE.

Quadrant, yeni şirketin 'herkesten daha eğlenceli ve daha canlandırıcı hikayeler yaratmasına' yardımcı olacağını ve 'işin genişlemesini ve sektör lideri bir abonelik platformunun oluşturulmasını finanse edeceğini' söylüyor.

CEO Jamie MacLaurin, "İlk yatırım artışımızı tamamlamaktan ve Quadrant ailesine yeni bir yatırımcı grubuna hoş geldiniz demekten mutluluk duyuyoruz."

"Önümüzdeki yıl ve sonrasında ekibimizi büyütmeyi ve yaratıcılığı desteklemeyi dört gözle bekliyoruz."

"WillNE'nin Quadrant'a ortak olarak katılması, izleyicilere en eğlenceli ve moral verici hikayeleri sunma taahhüdümüzde de önemli bir adımdır."

"Uzmanlığı, yaratıcılığı ve misyonumuza olan bağlılığı onu ekibimize paha biçilmez bir katkı haline getiriyor ve birlikte büyük işler başarmayı dört gözle bekliyoruz." dedi.