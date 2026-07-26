Norris: “Yeniden 1 numarada olmak harika bir duygu”
Macaristan GP'sinde zafere ulaşan Lando Norris basına konuştu ve yarışla ilgili ilk düşüncelerini paylaştı.
Lando Norris, McLaren
Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
Startın ardından yaşadığı zor anları ve sonrasındaki muazzam geri dönüşü değerlendiren Norris, duygularını şöyle dile getirdi: "Dürüst olmak gerekirse ilk turda ne olduğunu anlamadım. Arka taraftaki tutuşu sürekli kaybediyordum, üç dört kez çok büyük kayma yaşadım ve hissi berbattı.”
“Oscar harika bir manevrayla beni geçmeyi başardı. Sanırım pistin kirli tarafına fazla açıldım ve ilk tur benim için orada bitti.”
“Ancak onu hataya zorlamak için sınırları deli gibi zorladım. Bugün yakaladığım tempo, muhtemelen kariyerim boyunca sahip olduğum en iyi yarış tempolarından biriydi.”
“Aracı sürmek harikaydı ve kendime çok güveniyordum. Stintleri uzatarak taze lastiklerle fark yaratmak planladığımız bir şey değildi ama tempo o kadar iyiydi ki bu strateji bize yarışı kazandırdı.”
“Yeniden 1 numarada olmak harika bir duygu."
Bu form grafiğini sezonun kalanına taşıyıp taşıyamayacağı sorulan McLaren pilotu, sözlerini umut dolu ifadelerle tamamladı: "Buna inanmak istiyorum. Bugün kendimi ne kadar iyi hissettiğimi düşünürsek, bu seriyi sürdürebileceğimize inanıyorum.”
“Elbette daha çok zorlanacağımız veya bundan daha da iyi olacağımız anlar gelecektir. Macaristan'ın bize ve benim sürüş tarzıma en çok uyan pistlerden biri olduğunu biliyoruz.”
“Yine de kazanmaya devam edebileceğimize kesinlikle inanıyorum. Bu galibiyetin geleceğini biliyordum.”
“Takım, yeniden kazanabilecek bir araç üretebilmek için inanılmaz bir emek verdi. Bu zaferle onların yüzünü güldürmek çok güzel."
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