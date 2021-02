Norris, yeni sezon için kendisini heyecanlandıran 6 maddeyi açıkladı!

McLaren pilotu Lando Norris geçtiğimiz günlerde Mclaren fabrikasına geri döndü ve yeni sezona hazcılıklarına başladı. Sonrasında yeni sezonu neden heyecanla beklediğini aladı.

İşte, F1'in İngiliz pilotlarından Norris'in 2021 sezonu için neden çok heyecanlı olduğuna dair 6 madde:

1 | Takımdaki herkesle çalışma şansı

Pistte bulunan çalışanlar, McLaren Teknoloji Merkezi'nde çalışanlar ve uzaktan çalışanlar - kısacası takımdaki herkesle çalışmak beni en çok heyecanlandıran şey. Yarış haftasonlarında aracı zorlamaktan, simülatörde geçirdiğim zamandaki elde ettiğim verime kadar elimden gelen her şeyle takıma yardım etmeyi dört gözle bekliyorum.

2 | F1 aracı sürmek

Şaşırtıcı olmayacak ama bir F1 aracı koltuğuna geri dönmek için oldukça hevesliyim. Simülatörde MCL35M'yi kullandım, ama onu sürmenin nasıl bir şey olduğu hakkında size hiçbir ipucu veremem. Sanki Abu Dhabi'deki son yarışımızın üzerinden yıllar geçti; Tekrardan yarışmak ve gezegendeki en hızlı araçlardan birinin limitlerini zorlamak için sabırsızlanıyorum.

3 | Daniel Ricciardo ile güçleri birleştirmek

Sıradaki maddenin Daniel'la bir takım oluşturmak olduğunu söyleyebilirim. Bu da onun etrafa neşe saçması nedeniyle değil, takım arkadaşlarımdan bir şeyler öğrendiğim için. Daniel'in çok fazla deneyimi var. Büyük takımlarla yarıştı, çok sayıda podyumu var ve bir GP nasıl kazanılır biliyor. Onun sürüş tarzını ve yaklaşımlarını çok merak ediyorum.

4 | "Bilinmeyen"

Genelde her sezonda ortaya çıkan yeni mücadeleler beni heyecanlandırıyor - o zorluklar her sezon değişiyor. Bilinmeyene doğru ilerleme hissini seviyorum. F1'i bu kadar özel yapan şey de budur. Her yarışta ne olacağını bilemiyorsunuz. Her şey mümkün ve o sezonun getirdiklerini kucaklamakla ilgili: yeni insanlar, yeni ilişkiler, rekabet edilecek yeni sürücüler, yeni araçlar ve ...

5 | "Yeni" yarış pistleri

Bu sezon F1 takvimine eklenen yeni şeyler var. Geçen yıl yarışamadığımız ABD, Japonya ve Singapur gibi bazı ülkelere dönmeyi umuyorum. Sadece o ülkelerin yarış parkurları nedeniyle değil, oralar deneyimlediğimiz harika kültürler ve - tabii ki - seyircileri nedeniyle de en sevdiğim yerlerden sadece birkaçı. Umarım bu sezon yarışlarda daha fazla seyirci kitlesi görürüz, onları gerçekten özledik.

6 | Gridi yeni kasklarla aydınlatmak

Yaptığım işin yaratıcı yönünü seviyorum: yeni kasklar tasarlamak ve farklı tasarımcılarla çalışmak. Bu yıl o kadar çok şey yapmayacak olsam bir avuç dolusu, tek seferlik kask tasarımı yapmak için mevcut bir plan var. Şu anda da onlar üzerinde çalışıyoruz.