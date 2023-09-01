Norris, yeni nesil F1 araçlarında çok fazla sırt ağrısı yaşıyormuş
McLaren pilotu Lando Norris, Formula 1'in 2022 şampiyonasının başlangıcında zemin etkili araçlara geri dönmesinden bu yana sırtıyla ilgili "pek çok sorun" yaşadığını açığa çıkardı.
Yeni nesil zemin etkili F1 araçlarının, zemin altında yer alan venturi tünellerinin ve zemin kenarlarının arka difüzörle birlikte en iyi yere basma kuvveti seviyelerini üretebilmesi için yere çok yakın çalıştırılması gerekiyor.
Bu da Norris'in 2019'da F1'deki ilk çıkışını yaptığı ultra yüksek yere basma kuvveti aerodinamik tasarım dönemine kıyasla sürücülerin makinelerini pistte nasıl hissettiklerini değiştirdi.
Diğer taraftan pilotlar, zemin etkili araçlarla bordürlere çok rahat bir şekilde giremiyorlar.
Özellikle 2022'nin başında yunuslama / dalgalanma adı verilen yan etkiyle birlikte birçok sürücünün sırt problemlerinden şikayet ettiklerini görmüştük. Hatta Mercedes sürücüsü Lewis Hamilton, geçen yılki Bakü yarışından sonra W13'ünden çıkmakta zorlanmıştı.
Bu hafta sonu İtalya Grand Prix'si öncesinde gelecekteki F1 tasarımlarının daha yumuşak sürüşlere sahip olabileceği fikrini tartışan Norris, böyle bir değişikliği "çok seveceğini" söyledi.
Norris, "Eğer daha yumuşak araçlara ya da 2019, 2020, 2021'deki gibi bir şeye sahip olabilseydik hayır demezdim."
"Sırtımda çok sıkıntı yaşadım. Sırtımı, belimi güçlendirmek için epeyce koltuk değiştirmek ve çok daha fazla antrenman yapmak zorunda kaldım."
"Son 12 ay boyunca pek çok sorun yaşadım. Carlos [Sainz] gibi."
Basın Toplantısı, Lando Norris, McLaren
Fotoğraf tarafından: FIA Havuzu
"Sanırım herkes farklı şeyler yaşadı ve vücudunun farklı bölümlerinde zorlandı ve arabalar da farklıydı."
"Biraz da araba ve ne kadar sert olduğuyla alakalı. Ben biraz zorlandım." dedi.
Monza'daki etkinlik öncesi basın toplantısında Norris ile birlikte konuşan sürücüler - Nico Hulkenberg, Charles Leclerc ve Sergio Perez - 2022'nin başından bu yana benzer sırt sorunları yaşamadıklarını söylediler.
Alfa Romeo pilotu Valtteri Bottas şakayla, "Sırtım 2015'te [Williams için yarışırken] zaten mahvolmuştu, bu yüzden artık hiçbir his yok, bu yüzden önemli değil!"
"Herkes her zaman konfora karşı performans arayışında olacaktır. Arabada çok rahat olmasanız bile bunu kabul edersiniz."
"Ve bu kesinlikle takımlar tarafından olmasa da kurallarla bir şekilde geliştirilecektir - çünkü takımlar daha yavaşsa daha yumuşak gitmezler." dedi.
2022'de en çok dalgalanan araçlardan birisine sahip olan Leclerc ise "Dalgalanma bile beni gerçekten rahatsız eden bir şey değildi - nedenini bilmiyorum." dedi.
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