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Norris, yeni kontratıyla yıllık 20 milyon pound kazanacak

The Times, Lando Norris'in yeni kontratla beraber yıllık 20 milyon pound kazanacağını iddia etti.

Norris, yeni kontratıyla yıllık 20 milyon pound kazanacak
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
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McLaren'ın genç yeteneği Lando Norris, geçtiğimiz günlerde İngiliz üreticiyle olan kontratını sürpriz şekilde 2025 sonuna kadar uzattığını duyurmuştu.

Bu, Norris'in griddeki en uzun vadeli anlaşmaya sahip pilot olduğu anlamına geliyor.

Charles Leclerc'in kontratı 2024 sonunda biterken, Esteban Ocon ve Valtteri Bottas'ın kontratı da yine aynı yılın sonunda bitecek.

Ayrıca George Russell, Lewis Hamilton ve Max Verstappen'in anlaşmaları ise 2023'ün sonuna kadar devam ediyor.

The Times, Norris'in bu uzun vadeli kontratla beraber yıllık 20 milyon pound kazanacağını iddia etti. Anlaşma önümüzdeki dört yılı kapsadığı için Norris, 80 milyon poundu cebine koymuş olacak.

Norris eğer söylentiler doğruysa, Hamilton ve Verstappen'den sonra gridin en çok kazanan üçüncü pilotu olacak.

Ayrıca Norris'in kontratında erken fesih maddesi yer almayacak ve bundan ötürü taraflar, büyük bir sorun olmadığı sürece bu dönemde birlikte çalışacak. Bazı sürücüler, kontratına başarısızlık durumunda erken fesih maddesi koyuyordu.

Andreas Seidl, "İmzaladığımız bu yeni sözleşmenin güzel tarafı, her iki taraf için de herhangi bir madde bulunmaması. Bu aynı zamanda vermek istediğimiz önemli bir mesaj çünkü bu, birlikte devam edeceğimizi gösteriyor."

"Her iki taraf da birbirlerine güven duyuyor: Bizim açımızdan Lando'nun yeteneğine güveniyoruz ancak aynı zamanda Land da önümüzdeki dört yıl içinde olmak istediğimiz yere geleceğimiz konusunda bize güveniyor." dedi.

Lando Norris with the LEGO® Technic™ McLaren Formula 1 Race Car

Lando Norris with the LEGO® Technic™ McLaren Formula 1 Race Car

Fotoğraf: LEGO®

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