Norris, yeni karting takımının gençlere yardımcı olmasını umuyor

Lewis Hamilton ve Sebastian Vettel, aşırı yüksek maliyetlerin çoğu gencin Formula 1'e geçmesini imkansız kıldığı için, alt kategorilerdeki yarışların en sert eleştirmenleri oldular.

Norris de bu sorunun oldukça farkında ancak OTK Kart Group tarafından yönetilen yeni LN Racing takımıyla, bu durumu yapılandırmaya katkı sağlamayı umuyor.

Norris, Formula 1'e verdiği demeçte, "Pek çok çocuk yarışlara ilgi duyuyor. O yüzden ne kadar yardımcı olursak o kadar iyi."

"Eminim ki herkes biliyor ve bilmeleri de gerekir ki motor yarışları çok pahalı."

"Maalesef ki bu herkesin yapabileceği bir şey değil. Keşke durum böyle olmasaydı. Herkesin bu tür bir spora katılabilmesini dilerdim. Tıpkı bir top ya da raket alıp, futbol veya tenise başlayabildiğin gibi."

"Ancak motor yarışları böyle değil. Daha çok kız ve erkeğin gelmesi, yarışlarda yer alması ve hedeflerine ulaşabilmeleri için her şekilde onlara yardımcı olmaktan çok mutlu olurum. Bunun bir parçası olmak harika ve umarım bunu önümüzdeki yıllarda görürüz." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL35M Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Norris şimdi takımına katılacak ve Formula 1'e doğru kendi yolunu çizecek en yetenekli kişiyi arıyor.

Norris, "Biraz hayal gibi, çünkü burası [Güney Garda Karting] bir bakımdan büyüdüğüm yer. Burası ilk Avrupa yarışlarımdan birini yaptığım yer."

"Birçok anıyı geri getirdi. Fernando Alonso'nun karting aracında yarışıyordum ve sanırım bir çocuk için ya da benim için, bunu örnek almak çok havalıydı."

"Şimdi ise belki bir gün çocukların benim karting aracımı süreceği bir pozisyondayım."

"Küçük çocukların büyüyüp yarış deneyimini yaşayabileceği bir şeye sahip olduğunuzu bilmek harika bir duygu."

"Umarım en iyi ama aynı zamanda da birkaç yıl içinde gelip benim koltuğumu alacak kadar iyi olmayan sürücülerin ilgisini çekeriz!"

"Rekabetçi biri olarak gridde sadece giden bir karting aracına sahip olmak için buraya gelmedim. Kazanmasını ve gridin en önünde olmasını istiyorum."

"En iyi insanlarla geldiğimizi hissediyorum, OTK en iyi üreticilerden biri ve onu yönetecek harika bir ekip, bu yüzden hepsi büyük bir aile ve benim için geri dönüp tüm bunları onlarla birlikte gerçekleştirmek oldukça güzel." dedi.

Norris LN Racing'in en büyük hedefi hakkında, "İnsanların gelişiminin, Formula 1'e gelmek için hırslı çocukların hayatının bir parçası olmak."

"Bunun bir parçası olmak, karting'e başlayan, hatta hangi yaşta olursa olsun karting'e katılan birçok insanın Formula 1'e ulaşmalarına yardımcı olmak."

"Çünkü aynı zamanda onların en iyi takım olmalarını ve en iyi sürücülere sahip olmalarını istiyorum. Eğer bunun sadece bir parçası olabilirsem, benim aracımı sürmelerini sağlayabilirsem bu beni mutlu eder." dedi.