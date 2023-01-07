Norris: "Yeni araçlar bazı pistlerde geçiş yapmayı zorlaştırdı"

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Geçtiğimiz sezon itibariyle uzun bir aranın ardından yeniden yer etkisi konseptini benimseyen F1, bunun yanı sıra takip kalitesini arttırmak amacıyla kirli havanın da daha uzağa itilmesini amaçlayan değişiklikler yaptı.

Kirli havanın azalmasının olumsuz etkileri de oldu; nitekim geçmişte kirli havayı yarıp geçerken bir hava akımı yakalayan pilotlar, öndeki araca daha kolay yaklaşabiliyordu.

Bu noktaya değinen Lando Norris, birçok yarışta hava akımından yoksun kalmaları nedeniyle geçiş yapmakta zorlandıklarını söylüyor.

RacingNews365.com'a konuşan Norris, "İlk olarak yarış kalitesinin arttığını ve yarışların daha keyifli geçtiğini söylemeliyim."

"Belki öndeki araçtan daha hızlı olduğunuz zamanlar azaldı, ancak eskiden daha hızlı olsak dahi hiçbir şey yapamıyor ve tüm yarışı kovalamaca halinde geçiriyorduk. Artık en azından yarışabilmek için daha fazla şansımız var gibi."

Lando Norris, McLaren MCL36 Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images

"Bazı pistlerde ise geçiş yapmak epey zorlaştı, nitekim artık hava akımı çok daha az. Neredeyse kimse bu durumdan bahsetmiyor."

"Hava akımına yol açan ana faktör kirli havanın varlığıydı, geçtiğimiz birkaç sezon boyunca yarışları oldukça zevkli kılan şey de buydu."

"Örnek vermek gerekirse Belçika'daki yarış geçiş imkanı açısından en kötü yarışlardan biriydi, aşırı kötü olmasa dahi iyi de değildi."

"Son şikan öncesi arka düzlükte geçiş yapabiliyordunuz, nitekim bu kısımda hava akımı yakalamak mümkündü, ancak yarım saniye yerine 0.1 saniye civarı bir kazancınız oluyordu."

"Günün sonunda Spa'da kötü bir yarış geçirsek bile diğer birçok pistte iyi bir yarış geçirdiğimiz için yeni kurallara olumlu baktığımı söyleyebilirim." dedi.