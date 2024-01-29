Norris, yeni anlaşmasının ardından üç elit pilotla aynı seviyede

Norris'in McLaren'deki görev süresi 2025'ten daha ileri bir tarihe uzatıldı. Her ne kadar bunun ne kadar süreceği doğrulanmamış olsa da Woking merkezli ekip Norris ve Avustralyalı Oscar Piastri'den oluşan mevcut sürücü çiftine büyük ölçüde güveniyor.

Piastri'nin mükemmel bir çaylak yılı geçirmesine rağmen Norris'in hala takım içi mücadelenin zirvesinde yer almasıyla birlikte, gözler üstünlük için bu özel çekişmeye çevrildi.

Norris, F1'de birçok kişinin şimdiye kadar gerçekleşmiş olacağını düşündüğü ilk galibiyetine çok yakın olan lider sürücü.

Bir galibiyet olmadan 13 podyum elde etti. İlk pole pozisyonunu aldı ve McLaren'in 2023'te istikrarlı bir gelişimle sürecinin ardından yakın zamanda gemiyi terk etmek için bir neden görmedi.

Takım patronu Andrea Stella her iki pilotu için de övgü dolu sözler sarf etti. Dünya Şampiyonu pilotlar Fernando Alonso, Kimi Raikkonen ve Michael Schumacher ile yakından çalışmış olan Stella, Norris'in onlarla eşit yeteneklere sahip olduğuna inandığını söyledi.

Alman Motorsport-Magazin.com'un aktardığına göre Stella, "Lando kesinlikle onlarla aynı seviyede."

"O da onlarla aynı kategoriye giriyor."

"Aynı tür dünya şampiyonu malzemesi, altta yatan yetenek, zihniyet, iş ahlakı. Hepsi onda mevcut." dedi.

Norris'in sürekli kendini geliştirmesi, Stella'ya göre onun aynı dönemde yarışan lider rakipleriyle en büyük ortak noktası.

Stella, "Sürekli daha iyiye gidiyorlar."

"Gerçek dünya şampiyonları yıldan yıla gelişir. Burada da durum böyle."

"Zekalarını, iş ahlaklarını kullanırlar, etraflarına en iyi insanları toplarlar ve daha iyi olmak için ellerinden gelen her şeyi yaparlar." dedi.

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Top three Qualifiers Oscar Piastri, McLaren, pole man Max Verstappen, Red Bull Racing, Lando Norris, McLaren

Norris'in McLaren'e bir süre daha bağlı kalacak olması, Max Verstappen ile birlikte Red Bull'a katılacağı yönündeki spekülasyonları şimdilik ortadan kaldırdı.

Sky Sports tarafından kendisine yöneltilen, birçok kez Dünya Şampiyonu olan Max Verstappen'e karşı eşit araçla yarışacak olmanın bir korku unsuru olup olmadığı sorusuna Norris böyle bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.

Norris, "Bence bu sadece bunu söylemekten daha uzun bir tartışma."

"Max Formula 1'in gelmiş geçmiş en iyi pilotlarından biri mi? Kesinlikle öyle. Bence kendisini yeterince kanıtladı."

"Çok rahat olduğu bir takımda, pek çok şey onun etrafında şekillenmiş durumda, dolayısıyla herhangi birinin, birkaç yıl önceki Max'in bile, şimdiki Max'in karşısına çıkması son derece zor."

"Yani bunun korkuyor musun, korkmuyor musun gibi bir soru olduğunu sanmıyorum. Biriyle karşılaşmaktan korkacağımı hiç sanmıyorum."

"Ama bir takıma girseniz bile, hemen birine meydan okuyabilecek bir konumda olabilir misiniz?"

"Bence bu soruya her sürücü için bir 'hayır' yanıtını verir. Uyum sağlamak zaman alan bir süreç."

"Eğer dünyanın en iyi sürücüsüne karşı çıkmak istiyorsanız, bu yapılacak en iyi şey değil. Yapılacak akıllıca bir hareket değil."

"Ama Max'e karşı yarışmayı çok isterim. Yaptığımız bazı mücadelelerden keyif aldım ve bu yıl yapacağımız mücadeleleri daha da sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.