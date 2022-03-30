Norris: "Yedinci sıraya sevinmek sinir bozucu"

McLaren, sezonun ilk yarışı olan Bahreyn'de orta gruptan açıkça daha uzaktaydı. Fakat Suudi Arabistan GP'de Lando Norris, ön tarafta yaşananlardan da faydalandı ve ilk ona kadar yükseldi.

Fakat Norris, şaşırtıcı şekilde son bölümde yedinciliğe kadar tırmandı ve bir tur daha olsaydı Esteban Ocon'u da geçecekti. Muhtemelen Daniel Ricciardo da yarış dışı kalmasaydı puan alacaktı.

Bu sonuç takımı ve Norris'i mutlu etti çünkü beklenmedik bir sonuçtu. Fakat İngiliz pilot, böyle bir durum içerisinde olmanın iyi olmadığını söyledi.

Norris, "Geçen haftaki sorunlardan sonra bu yarışta puan aldığıma şaşırdım diyebilirim."

"Bu hafta sonu genel anlamda daha yüksek bir tempoya sahiptik fakat ön tarafın ardında olduğumuz açıkça ortada. Ayrıca yedinci olduğum için mutlu olmam da beni üzüyor. Bu, sinir bozucu."

"Sorun şu ki aracımız Bahreyn'dekiyle tamamen aynı, hiçbir şeyi değiştirmedik. Yarış bu hafta Sakhir'de yapılsaydı, sıralama turlarının ikinci bölümüne kalmamız bile zor olurdu. Yarışta muhtemelen 16. veya 17. sıra için savaşırdık."

"MCL36 tamamen aynı kaldı, sadece Cidde pistinin orta ve yüksek hızlı virajları aracımıza daha iyi uydu. Sanırım aracımızın güçlü yönlerini artık biraz daha iyi anlıyoruz. Diğer yanda yavaş virajlarda hâlâ gözle görülür şekilde gerideyiz. Bizim zayıf noktamız bu." dedi.

Sıradaki yarış Melbourne'de yapılacak ve Norris neler olacağından emin değil.

"Albert Park pisti bildiğim kadarıyla yeniden tasarlanmasının ardından daha da hızlı hale geldi. Ayrıca oradaki asfalt zemin de tamamen yenilendi. Bu yüzden umarım Melbourne'de daha iyisini yapabiliriz."