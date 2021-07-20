Norris, yavaş pit stopu yüzünden podyum mücadelesine giremediğini düşünüyor

Norris, yavaş pit stopunun öncesinde yarışı 3. sırada götürüyordu. İngiliz pilot, pite geldiğinde yavaş bir pit stop nedeniyle zaman kaybetti ve pit yolundan Valtteri Bottas'ın arkasında çıktı.

Norris, pit yolundan Fernando Alonso'nun da arkasında çıktı ve 21 yaşındaki pilotun Alonso'yu geçmesi gerekti.

Pit stoplarda 3. sırayı Bottas'a kaybeden Norris, damalı bayrağı 4. sırada gördü.

Pit stopun hemen ardından Bottas tarafından geçildiğini fark edince, Norris'in "Harika ***" dediği duyulmuştu.

Motorsport.com tarafından yavaş pit stop olmasaydı 3. sıraya tutunup tutunamayacağı sorulan Norris, radyo mesajı ve yarışı hakkında şunları söyledi: "Elbette piste o pozisyonda piste geri dönmekten çok mutlu değildim ve duygularım böyleydi."

"Ancak günün sonunda 3. sıraya tutunup tutunamayacağımız asıl soru."

"Çünkü ikinci bölümde Mercedes ilk bölüme kıyasla çok daha hızlıydı. Bir şekilde ikinci bölümde büyük bir adım attılar."

"Neye ulaşılabilirdik bilmiyorum ama en azından Silverstone'da taraftarların önünde 3. sıra için savaşma fırsatım olmasını isterdim."

"Çok kolay olmasa da ilk bölümde onu [Bottas'ı] arkamızda tutmayı başardık, DRS mesafeme giremedi.

"Bir şansım olurdu diye düşünüyordum. Etrafımdaki herkes sayesinde zorlamak için motive olmuştum."

Lando Norris, McLaren MCL35M, Fernando Alonso, Alpine A521 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Norris, pit yolunda geçen zamanın çok uzun hissettirdiğini kabul etti ve devam etti: "Çok fazla zaman geçiyor gibi hissettiriyor. Ne kadar olduğunu bilmiyorum, 8 saniye ya da öyle bir şey miydi? O noktada Bottas'ın önünde çıkabilmek için ihtiyacım olan tek şey normal bir pit stoptu."

"Olabilecek en kötü şey ise Fernando'nun arkasında çıkmamdı. Çünkü böyle olursa, [pit çıkışındaki] ilk turumda hiç zorlayamayacaktım."

"Pitten çıkış turumda bir şeyler geri kazanabilmek için o kadar çok zorladım ki lastiklerimi mahvettim, bu da bütün ikinci bölümün etkilenmesine neden oldu. Yani duble bir kayıp yaşadım."

Buna rağmen Norris, yavaş pit stop hakkında şikayetçi değil.

"Çocuklar bütün sezon iyi bir iş çıkardı ve pit stoplar konusunda adım adım ilerleyerek bir gelişme gösterdiler. Git gide daha iyi bir seviyeye geldiler. Bu sezonki ilk kötü pit stopum olduğunu söyleyebilirim."

Yarışın bir bölümünde, Norris'in güçlü titreşimler hissetmesinin ardından; takım ona hızlı virajlarda 0.1sn kadar yavaşlaması gerektiğini söylemişti.

Norris ise bu mesajı hızlı virajlarda 0.1sn kadar hızlanması gerektiği şeklinde anlamıştı.

İngiliz pilot, bu olayı şöyle açıkladı: "Mühendisim düzlüklerin sonunda konuşuyordu, devir yüksekti o yüzden onu duymak zordu. Onların benden hızlı virajlarda 0.1sn kazanmamı istediklerini sandım ki bu konuda çok emin değildim, zaten fazlasıyla risk alıyordum."

"Ancak bana daha güvende olabilmek için 0.1sn kaybetmem söylenmiş. Yani onu tam duyamadım ama her şey iyiydi."