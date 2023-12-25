Norris: "Yavaş başlangıç sayesinde araçtan maksimumu almayı öğrendik"
McLaren pilotu Lando Norris, 2023'e yaptıkları yavaş başlangıç sayesinde araçtan maksimumu almayı öğrendiklerini düşünüyor.
McLaren, kış aylarında yaptığı hatanın ardından sezona normalden daha geride bir araçla başladı ve puan dahi almakta zorlandı.
Ancak getirilen güncellemeler, MCL60'ı tamamen farklı bir araca çevirdi ve ikinci yarışta en hızlı ikinci takım gibi göründüler.
Lando Norris, bunun kendileri için aslında faydalı bir deneyim olduğunu söylüyor.
Norris, "Sezon başlangıcı zordu, o zaman tüm yıl böyle olacağını düşünmüştüm."
"Özellikle başlangıçta ne kadar gelişebileceğimizi ya da ne kadar büyük bir adım atacağımızı pek bilmiyorduk."
"Sabırlı olmamız gerekiyordu fakat son birkaç yılda getirdiğimiz güncellemeler pek de istediğimiz etkiyi yaratmadı. Neyse ki bu yıl tam tersi oldu - beklediğimizden daha fazlasını bulduk."
"Fakat bu hiç kolay değildi. Sezona yeni başlıyorduk ve sıralama turlarında ikinci bölüme dahi kalamıyorduk. Hal böyle olunca bizim için çok uzun bir yıl olacak gibi görünüyordu."
"Ancak, kötü bir araçtan en iyi şekilde yararlanmaya çalıştık ve bu da bizi sonrası için çok iyi hazırladı."
"Bence Las Vegas hariç, her hafta sonu puan alma ve dayanıklılık açısından en iyi takımlardan biriydik. Evet, araç hâlâ hız anlamında gerideydi ama diğer her şeyi çok iyi yaptık."
"Hızlı bir aracınız olduğunda, tüm olanaklarını kullanırsınız fakat yavaş bir aracınız olduğunda, sahip olduklarınızla maksimumu almaya çalışırsınız. Bu nedenle harika bir hazırlık dönemi geçirdik. Ekibimizle gurur duyuyorum, durumu tersine çevirmeyi başardık."
"Brezilya'da diğerleriyle fark açısından çok iyi bir yarış geçirdim, yarışta benden daha hızlı olan sadece bir hızlı araç vardı. Meksika'da da her şey yolunda gitti. Yılın başında araca adapte olmaya çalıştım ve sonunda bunu başardım."
"Sezonun ikinci yarısında kendime çok daha fazla güveniyordum, özellikle yarışlarda araçtan maksimumu aldığımı hissettim." dedi.
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Lando Norris, McLaren
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