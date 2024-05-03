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Formula 1 Miami GP

Norris, yaşadığı sorun hakkında: "Aracı gereğinden fazla zorladım"

Lando Norris, Formula 1'in Miami Grand Prix'sinde dokuzuncu sırayı elde etmesinin; son turunun başlarında aracı fazla zorlaması olduğunu söyledi.

Alex Kalinauckas
Alex Kalinauckas
Güncel:
Lando Norris, McLaren MCL38

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Norris, Miami'de güncellenmiş McLaren aracı ile iyi bir SQ1 ve SQ2 geçirmişti ve pole pozisyonunu alabilecek isim olarak görülüyordu. 

Norris'in SQ3 turu, Hard Rock Stadyumu çevresindeki açılış sektörü boyunca 1, 2, 3, 4 ve 7 numaralı virajlarda şiddetli arkadan kayma yaşamasına sebep oldu. Son turunda yol tutuşu iyileşir gibi görünse de Verstappen'den 0.831 saniye daha yavaş kaldı.

Seansın ardından 'neyin yanlış gittiği' sorulduğunda Norris şöyle cevap verdi: "Aracı çok zorladım, bu kadar basit."

"Aslında araç çok iyi hissettiriyordu ve dürüst olmak gerekirse yaptığım aptalcaydı. İlk virajda birkaç hata yaptım ve oradan sonra adeta büyük bir sarmal oluştu."

"Çok yazık çünkü takım iyi bir iş çıkarmıştı ve güncellemeler işe yarıyordu. Tek bir şeyden değil her şeyden memnundum."

"Bugün için hayal kırıklığına uğradım ama cumartesi günü elimden gelenin en iyisini yapacağım."

Lando Norris, McLaren F1 Team

Lando Norris, McLaren F1 Takımı

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Takım arkadaşı Oscar Piastri ise, "Herkes için gerçekten zor bir seanstı."

"Pist SQ3'te biraz değişti mi yoksa hepimiz yumuşak lastiğin çok daha iyi olacağını mı düşündük bilmiyorum."

"Turum oldukça kötüydü ve sonunda altıncı oldum, sanıyorum ki herkes kötü bir tur attı." dedi.

Miami'de bunaltıcı bir hafta sonu geçiren Piastri, McLaren'in sprint yarışında lastik bozulma sorunlarıyla karşılaşmasından şu ana kadar endişe duymuyor.

Avustralyalı pilot, "Sanırım herkes için zor olacak ama lastikler iyi dayanıyor gibi görünüyor, sadece çok sıcaklar."

"Çok endişeli değilim ama heyecanlı bir sprint görebiliriz. Kimse çok istikrarlı değil, bu yüzden bence yarın heyecan verici olacak." şeklinde konuştu.

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