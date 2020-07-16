Norris: "Yaşadığım ağrılar, uzun süreli ara sebebiyle oluştu"

McLaren'in genç pilotu, geçtiğimiz hafta sonu sırt ve göğüs ağrıları yaşadıktan sonra, Red Bull Ring'de yapılan ikinci yarışa ağrı kesici alarak çıktı.

Ancak bu hafta, uzmanlar tarafından muayene edilmek için İngiltere'ye giden Norris, sorunun önüne geçtiklerini ve kendisinin Hungaroring'de daha iyi bir formda olacağını söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Norris şunları söyledi: "Bir nevi kendi teşhisimizi kendimiz koyduk."

"Bu hafta daha iyi hissediyorum, ki bu da çok iyi bir şey. Birkaç gün önce, kendi baloncuğum içinde kalarak, birkaç uzmana muayene olmak amacıyla İngiltere'ye gittim."

"Problemin ne olduğunun farkına vardık. Ve ben de daha iyi hissediyorum. Gece sırasında tamamen iyileşeceğim bir durum ortada yok, ancak geçen hafta sonu olan durumuma göre daha iyi hissediyorum, bu da gayet iyi bir şey."

Problemin spesifik olarak ne olduğu sorulduğunda ise Norris şunları söyledi: "Sadece bir F1 aracına, uzun zaman boyunca binmemekten dolayı ağrılarım oluştu, bir anda bir yarış hafta sonuna girip, pek çok tur attığınızda kaçınılmaz olabiliyor."

"Hazırlanabileceğim, veya ilk hafta sonu sonrasında olan birkaç günlük boşlukta öğrenebileceğim bir şey değildi."

"Vücudumdaki etkisini birkaç gün sonra gösterdi ve birkaç morluk oluştu."

Norris, ilk Avusturya GP hafta sonu sonrasında oturma ve direksiyon pozisyonunu, sezon öncesindeki karantina dönemi boyunca vücut yapısının ne kadar fazla değiştiğini görmesi ile beraber, değiştirdiğini söyledi.

"Buna oturma ve direksiyon pozisyonumun da etkisi oldu. Daha önceden de dediğim gibi, uzun süre ayrı kaldığımız için, koltuk ayarlarını Avusturya'ya gitmeden çok daha önce tamamlamıştık."

"Ara boyunca çok fazla kas yaptığım için vücut yapım değişti. Koltuğuma oturduğumda daha farklı bir pozisyondaydım, bu yüzden birkaç şeyi değiştirmem ve pozisyonumla ilgili ayarlamalar yapmam gerekiyordu, bu da bu ağrıların sebebi, veya ağrıların başlamasındaki etken olabilir."