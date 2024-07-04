Norris: "Yarıştan sonra söylediğim bazı şeyler doğru değildi"

Max Verstappen ve Lando Norris, Avusturya yarışında temas yaşamış, bu temas özellikle Lando Norris cephesinde tepkilere yol açtı.

Fakat BBC'ye konuşan Lando Norris, artık aralarında bir problem olmadığını belirtiyor.

Norris şöyle konuştu: "Mesajlaştık."

"Elbette konuşacağız çünkü yapılması gereken şey bence bu. Fakat hakkında konuştuğumuz şeyler ve işlerin nasıl gittiği ikimizin arasında."

Norris aralarında sorun yaşanmasını beklemiyor.

"Sanırım geride bırakacağız. Birçok kez söylediğimiz gibi, aramızdaki saygı hâlâ devam ediyor. Böyle bir şeyin aniden her şeyi mahvetmesine izin vermeyeceğim."

"Kesinlikle adrenalin tarafım muhtemelen birkaç yorumda daha ağır bastı. Söylediğim her şeyin muhtemelen olması gerektiği kadar doğru olduğunu düşünmüyorum."

"Fakat ilk galibiyetlerimden biri için mücadele ediyordum; benim ikinci zaferim olacaktı. Max ise 60. zaferini istiyordu. Yani benim için bu zaferin anlamı, onunkinden çok farklı."

"Elbette üzgünüm. Doğru olmayan ya da söylenmesini istediğim bazı şeyler söylendi fakat iyi olacağız."

Norris bazı yorumlarından dolayı pişmanlık duyduğunu kabul etse de yanlış bir şey yapmadığı konusunda net.