Norris: "Yarışta ileri gitmek için fazla fırsatım olmayacak"

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McLaren, Fransa'ya büyük bir güncelleme paketi getirmişti ve sidepod, taban, fren kanalları ve arka kanat kenarları güncellenmişti. McLaren'ın yeni güncellemelerle 0.5 saniye kadar zaman kazanacağı tahmin ediliyordu. Yeni güncellemelerin tam olarak ne kadar zaman kazandırdığı net olmasa da McLaren'ın ileri doğru bir adım attığı açık.

Norris, yenilenen MCL36 ile Fransa'daki sıralama turlarında 5. sırayı almıştı; Macaristan'da da 4. sırayı aldı.

İngiliz pilot, dün gerçekleştirilen antrenman turlarında da oldukça güçlü bir görüntü çizmiş ve ikinci antrenman seansını Charles Leclerc'in hemen arkasında ikinci sırada tamamlamıştı. Norris, dünkü tempolarının ardından bugün belki Mercedes'le mücadele edebileceklerini düşünmüş ama George Russell'ın pole almasına pek de şaşırmamış.

Sıralama seansının ardından konuşan Norris, "Çok iyi bir turdu ama mükemmel değildi. Beşinci virajın çıkışında büyük bir arkadan kayma yaşadık. Mükemmel bir tur atsaydım bile yukarı pozisyonlara çıkamazdım."

"George bence bazı yönlerden sürprizdi bazı yönlerden ise sürpriz değildi. Onların iyi olması gereken bir pistteyiz. Sadece dün kötü bir gün geçirdiler, bu da onlar daha iyi bir iş çıkarmış gibi durmasına neden oluyor. Bütün sezon güçlü bir araca sahip oldular ve bazı zamanlarda aradaki farkı kapadılar. George bugün çok iyi bir iş çıkardı."

"Bu biraz sinir bozucu çünkü dünün ardından [Mercedes'le mücadele etmek için] bir şansımız olabilir gibi hissettim ama bugün onlar normal tempolarına döndüler."

"Yine de iyiydi, çok mutluydum. Güçlü bir turdu. Paul Ricard kadar iyi değildi ama neredeyse öyleydi."

Lando Norris, McLaren MCL36 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Norris, önünde "kendisinden çok daha hızlı araçlar yer aldığından" yarışta yukarı sıralara yükselmek için pek fırsat bulabileceğini düşünmüyor.

"Umuyorum ki yarın fazla şey yapmama gerek kalmaz. Yarışta ileri gitmek için fazla şansım olacağını düşünmüyorum, önümdeki herkes benden çok daha hızlı. Verstappen ise arkamda, George'un 0.4 sn önümde olduğunu düşünürsek, aynı aracı süren Lewis de benden hızlı olmalı. Yani yarın zor bir yarış olacak."

"Daniel benim arkamda, onlarla mücadele edecektir. Bence iyi bir şansımız var. Geçtiğimiz yıllara kıyasla daha iyi olacak. Burası, bu araçlarla geçtiğimiz yıllardaki kadar zor olmayacak."