Norris, yarışta Gasly'i geçebileceğini düşünüyor

McLaren pilotu Norris, sıralama turlarını Pierre Gasly'nin arkasında 6. sırada tamamladı. Ancak İngiliz pilot, McLaren'ın şampiyonadaki ana rakibi Ferrari'nin daha güçlü olacağının düşünüldüğü Hungaroring'de iki Ferrari pilotunu da arkasında bırakmayı başardı.

Norris'e ilk olarak performansından mutlu olup olmadığı soruldu. İngiliz pilot, bu soruyu şöyle yanıtladı: "Yani, memnunum. Kesinlikle daha kötü olabilirdi. Altıncı sıra bizim için iyi. Ancak dördüncü sıraya da çok yakındık. Perez'le aramızda 0.075 saniye civarı bir fark vardı."

"Her zaman daha iyi yapabileceğiniz ve sizi o iki sıra kadar yükseltecek ufak şeyler oluyor. Yani belki de performansım mükemmel değildi."

"İlk bölümün sonunda tekrardan piste çıkarak ikinci setimizi harcamamız bize yardımcı olmadı; sonuçta 0.020 saniye, 0.030 saniye ya da 0.050 saniye gibi farklardan bahsediyoruz. Yine de iyi bir sıradayız ve yarın iyi bir sonuç alabiliriz."

Cuma günü gerçekleştirilen yarış simülasyonlarında Ferrari, yarış temposunda McLaren'a kıyasla daha hızlı gözüktü ve Charles Leclerc de dün takımın yarış temposundan övgüyle bahsetmişti.

Norris'e Ferrari'nin yarış temposuyla alakalı ne düşündüğü soruldu. Norris bu soruyu, "Bu konuda çok emin değilim. Hafta sonu boyunca bizden daha hızlı oldular. Bu yüzden sıralama turlarında onların önünde yer almak beni biraz şaşırttı. Belki de ben iyi bir tur attım ve onlar atamadı. Bilmiyorum, tabii bir tanesi kaza yaptı."

"Bence bu hafta sonu onlardan daha çok puan toplayabiliriz. Ancak onlar da çok hızlılar."

"Yarış boyunca Charles'ı arkamda tutabilirsem şaşırmam ve elbette şampiyonadaki hedefimiz bu." şeklinde yanıtladı.

Lando Norris, McLaren MCL35M Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Norris de ilk 10'da yer alan pilotların çoğunluğunun yapacağı gibi yarışa yumuşak lastikle başlayacak. Norris, konu hakkında şunları söyledi: "İlk birkaç tur avantajlı olacağız. Ancak her şey sakinleştiğinde, pit stoplara kadar geçiş yapabilmek ya da farklı bir şey yapabilmek çok zor olacak. Her şey hata yapmamaktan ibaret, hata yapmazsanız başkasının bir şey yapabilme şansı çok düşük."

Silverstone'da yavaş görünen Gasly ve AlphaTauri, bugün sıralama turlarını Norris'in önünde tamamladı ve geri kalanların en iyisi olmayı başardı. Norris, bunun büyük bir sürpriz olmadığını ve bu gibi aracın arkasının zorlandığı pistlerde AlphaTauri'nin güçlü olduğunu belirtti.

"Biraz sürpriz oldu. Silverstone'da çok hızlı değillerdi. Senenin geri kalanında ise aşırı derecede hızlılardı ve bence olmaları gereken yere döndüler."

"İyi bir araçları var. Aracın arkasıyla sıkıntı yaşanan yerlerde bunu çokça kez gösterdiler ve hava bu kadar sıcak olduğunda aracın arka tarafı daha çok zorlanıyor."

"Bu yüzden onların hızlı olması sürpriz olmadı, bütün hafta sonu hızlılardı. Pierre de iyi bir iş çıkardı. O, sıralama turlarında iyi ama yarın yarışta önlerine geçme şansımız var."

Lando Norris, McLaren MCL35M, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images