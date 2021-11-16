Norris: "Yarışta Ferrari'yi yenme şansımız vardı"

İngiliz pilot, cumartesi günkü sprint yarışında Charles Leclerc'i geçmeyi başarmıştı ve pazar günkü yarışta da çok iyi bir start alıp, Carlos Sainz'ın yanına geldi.

Fakat Sainz'la arasında temas yaşandı ve İngiliz pilotun lastiği patladı. Norris pite dönse de, aracındaki hasarla birlikte ancak 10. olabildi.

Yarışın ardından Norris'in sözleri şöyle oldu: "Henüz görmediğim için olay hakkında yorum yapmayacağım fakat bu olay bizi yarışın dışına çıkardı."

"Sonunda bir puan alacak kadar yükseldim ve bir puan, hiç yoktan iyi ama bugün daha iyi bir gün geçirebilirdik. Bu yüzden sinir bozucu. Orada başka ne yapabilirdim bilmiyorum. Çok daha iyi başladım ve sağa doğru gittim. Beni sıkıştırdı. İki tekerleğim dışarıda olabilir ama hâlâ pistteydim. Bunun için zorladım."

"Bence tüm hafta sonu bizden daha hızlı olan Ferrari sürücülerinin önünde olma şansımız vardı. Çok sinir bozucu. Dediğim gibi bir boşluk vardı ve oraya gittim."

"Bu temastan mutlu değilim fakat bir puan, hiç yoktan iyidir. Arka arkaya ikinci kez bir puan aldık ve Ferrari bugün olduğu kadar çok puan aldığında, size pek fazla yardım etmiyor. Yine de dediğim gibi bir puan bir puandır ve sezon sonunda önemli olabilir, belki de olmaz! Göreceğiz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz."

"Önümüzdeki birkaç pist daha var ve onların aracımıza, buraya veya Meksika'ya kıyasla daha fazla uymasını umuyorum. Fakat Ferrari çok güçlü, muhtemelen bizden daha güçlüler."

"Yine de zorlamaya devam edeceğiz. Bugün onlar kadar hızlı bir aracımız olmasa bile onları yenebilirdik. Yani kesinlikle önümüzde bazı fırsatlar var. Büyük bir hata yapmadıkları sürece onları şampiyonada geçmek zor olacak ama deneyeceğiz."

"Katar oldukça hızlı bir pist gibi görünüyor, büyük frenleme bölgeleri yok. Bu yüzden fiziksel açıdan zorlayıcı bir pist olacak. Şimdilik eğlenceli bir pist gibi görünüyor."