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Formula 1

Norris: "Yarışlar zorlaşıyor çünkü araç performansları birbirine çok yakın"

Lando Norris, griddeki araç performanslarının yakın olduğunu ve bunun gittikçe yarışları daha zor hale getireceğini düşünüyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Lando Norris, McLaren MCL30, Fernando Alonso, Aston Martin Racing AMR24

Lando Norris, McLaren MCL30, Fernando Alonso, Aston Martin Racing AMR24

Erik Junius

McLaren, geçtiğimiz hafta gerçekleşen Bahreyn Grand Prix'sinde gerçekleşen yarışı Red Bull, Ferrari ve Mercedes'in gerisinde noktaladı. 

Norris 7. olurken, takım arkadaşı Oscar Piastri 9. oldu.

Geçtiğimiz yıl Bahreyn'de 17. sırayı elde eden Norris ve yarış dışı kalan Piastri'nin ardından bu sonuç oldukça iyi, ancak Woking merkezli takım 2024 sezonu için daha fazlasını hedefliyor.

Norris, "Bu tablonun Suudi Arabistan'da değişmesini umuyorum."

"Ferrari'nin geçen hafta sonu bir adım önde olduğu açıktı, Mercedes belki bizim olduğumuz yere biraz daha yakındı, Aston Martin ise şaşırtıcı bir şekilde olacağını düşündüğümüz yerin biraz gerisindeydi."

"Ancak bu tür bir pistte her şey kolayca değişebilir. Bu yüzden evet, ama en azından Mercedes'in önüne geçebileceğimizi ve potansiyel olarak Ferrari'nin rakibi olabileceğimizi umuyorum, ancak Ferrari de geçmişte burada iyiydi. Geçen yıl da burada çok güçlüydüler. Yani belki büyük değişiklikler beklemiyoruz, zirvede gördüğünüz bu takımların oldukça benzer olmasını bekliyoruz."

"Ancak araçlar geliştikçe yarışlar çok daha zorlaşacak."

Lando Norris, McLaren MCL38

Lando Norris, McLaren MCL38

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Evet, birçok alanda iyi adımlar attığımızı düşünüyorum. Ancak bir McLaren olarak sahip olduğumuz özellikler açısından, kesinlikle istediğim ve kış için umduğum kadar değil. Bu herkes tarafından biliniyor. Tabii ki ilerleme var ancak bu  gitmemiz gereken yol için yeterli değil."

"Dolayısıyla bu alanların üstesinden gelmek için hâlâ çok çalışmamız gerekiyor, çünkü bunlar sadece aracı kullanmaktan mutlu olmamı sağlayacak alanlar değil, aynı zamanda araçtan daha fazla zaman kazanmamı, daha tutarlı olmamı ve genel olarak aracı daha hızlı hale getirmemi sağlayacak alanlar." 

Max Verstappen, sezonun ilk yarışını ikinci sıradaki takım arkadaşına 22 saniye fark atarak kazandı.

Bu durumun endişe verici olup olmadığı hakkında Norris, "Hayır, açıkçası endişe verici olduğunu hiç sanmıyorum."

"Bu yıl için yeni bir araç geliştirmek ve yapmak için çok zaman harcadıklarını düşünürsek Red Bull'a bu kadar yakın olduğumuz için oldukça mutluyum. Biliyorsunuz, bu arabayı geliştirmeye herkesten uzun süre önce başladılar. Ama bizim ne kadar yakın olduğumuzu ve birçok takımın ne kadar yakın olduğunu görünce şaşırdım."

"Yani evet, bence herkes için umut işaretleri var." dedi.

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