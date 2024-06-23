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Formula 1 İspanya GP

Norris: "Yarışı kazanma şansına sahip sekiz araç var"

İspanya Grand Prix'sine pole pozisyonundan başlayacak olan Norris, birçok rakibinin yarışı kazanma potansiyeline sahip olduğunu düşünüyor.

Alex Kalinauckas
Alex Kalinauckas
Top three Qualifiers Max Verstappen, Red Bull Racing, pole man Lando Norris, McLaren F1 Team, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team

McLaren pilotu Norris, Barselona'da Q3'ün sonunda 1:11.383'lik derecesiyle kariyerinin ikinci pole'ünü elde etti ve Verstappen'in 0.020 saniye önünde yer aldı.

Kanada'daki aksiyon dolu yarışın ardından Norris, cumartesi günkü sıralama turlarının ardından pazar günü İspanya'da da benzer bir yarışın yaşanabileceğini düşünüyor. 

Sıralama turları sonrasında gerçekleşen basın toplantısında Norris, "Heyecanlıyım."

"İlk viraja kadar uzun bir bölüm var, bu yüzden bu pist pole pozisyonunda başlamak istemeyeceğiniz yerlerden biri. Ancak bu, yarışı kazanmak isteyen bizler için bir fırsat olacak."

"Açıkçası çok fazla yarış temposu denemesi yapmadık. Ama her zaman olduğu gibi yakın olduğumuzu düşünüyorum."

Lando Norris, McLaren MCL38

Lando Norris, McLaren MCL38

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

"Bence yarışta 'şu ya da bu araç çok daha hızlı' gibi bir şey olmayacak. Bence Mercedes, biz, Red Bull, Ferrari arasında bugün muhtemelen pole pozisyonunda olabilecek ve yarışı kazanma şansına sahip sekiz araç var."

"Yani mesele en az hatayı yapmak. Hedefimiz bugün olduğu gibi ve normalde yaptığımız gibi iyi bir yarış çıkarmak." dedi.

Norris'le birlikte konuşan Verstappen, hava tahminlerine göre Barselona'daki yarış gününü etkileyebilecek olan gece yağmuru beklentisinin zafer mücadelesinde bir faktör olabileceğini belirtti.

"Doğal olarak, yarın kazanmak istiyorum."

"Sanırım uzun koşularda saf tempo açısından tam olarak nerede olduğumuz hâlâ biraz belirsiz. Bu yüzden son birkaç yarışta olduğu gibi her şeyin birbirine çok yakın olacağını düşünüyorum."

"Ayrıca gece ve sabah yağacak olası bir yağmurla birlikte pazar günü pistin ne durumda olacağını bilmiyorum."

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