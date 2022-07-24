Norris: "Yarış ve sıralama tempomuz farklı"

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McLaren, 2022 sezonunun 12. yarışı olan Fransa Grand Prix'sine güncelleme getirdi ve Norris, sıralama turlarının ardından aracın çok iyi çalıştığını söylemişti.

Norris, pazar günkü yarışa Mercedes pilotlarının arasında 5. sırada başladı.

Fakat yarışta, Fernando Alonso, George Russell ve 19. sıradan tırmanan Carlos Sainz'a pozisyon kaybetti.

Norris, Charles Leclerc'in yarış dışı kalmasıyla birlikte yedinci sırada finiş gördü.

Yarışın ardından konuşan McLaren pilotu, "Startta biraz patinaj yaptım ama bunun yarışımızı değiştirdiğini düşünmüyorum. Fernando yine de beni geçerdi. Bence yapmamız gereken ve yapabileceğimiz her şeyi başardık."

"Bu sinir bozucu çünkü dünün ardından biraz umutluyduk. Çünkü çok ama çok iyi bir tur attım, Mercedes'lerin ortasındaydık ve onlar neredeyse galibiyet için yarıştılar."

"Bu, insanların yarışta ve sıralamadaki tempo farkını gösteriyor. Bir nedenden dolayı sıralamada biraz daha tempo gösterdik. Yeni lastikler ve düşük yakıt problemlerimizin çoğunu gizliyor. Yüksek yakıta ve eski lastiklere geçtiğimiz an bu problemler ortaya çıkıyor ve oldukça yavaşız." dedi.

Fernando Alonso, Alpine A522, Lando Norris, McLaren MCL36 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek Budapeşte yarışında sıralama temposunun bir avantaj olup olmayacağı sorulan Norris, "Bazı pistlerde iyi olduğu doğru ama çoğu pistte yine de iyi bir yarış aracı istiyorsunuz. İyi bir pakete ihtiyacınız var. Yarışta ve sıralamada iyi olmalı."

"Çünkü dün George'un önünde olsam bile, o podyumda bitirdi. Yani muhtemelen sıralamadan ziyade iyi bir yarış aracı istersiniz. Şu anda buna sahip değiliz."

"Güncellemelere bakacağız ve ne yaptığımızı göreceğiz. Bence çoğu iyidir. Güncellemeler olmasaydı muhtemelen bugün daha da yavaş olurduk ve dün daha kötü bir pozisyonda bitirirdik."

"Alpine'ler sezon boyunca bizden çok daha hızlılardı. Sadece tüm sezon çok daha fazla hata yaptılar ve biz önde olmak için çoğu şeyde çok iyi bir iş çıkardık. Şu anda onların arkasında olmamız daha gerçekçi ve bu araç ile burada olmayı hak ediyoruz." dedi.