Norris: "Yarış için hedefimiz Mercedes'in önünde kalmak"
McLaren pilotu Lando Norris, zorlu geçen sıralama turlarının ardından yarışta Mercedes'in önünde kalmalarını ümit ediyor.
Lando Norris, McLaren MCL38
Andy Hone / Motorsport Images
Lando Norris, cuma günkü sıralama turlarında çok temiz turlar çıkaramamasına rağmen son bölüme kaldı ve yarışa altıncı cepten başlayacak.
Bu hafta genel olarak zorluklar çektiğini kabul eden genç İngiliz pilot, araçta bazı şeyleri geliştirmeleri gerektiğini belirtti.
Norris, yarış için hedefi Mercedes'in önünde kalmak olarak belirlemiş durumda.
İngiliz pilot şöyle konuştu: "Yarışın nasıl gelişeceğini henüz bilmiyorum çünkü bu pistte genel olarak geçiş yapmak çok zor çünkü öndeki sürücüyü yakından takip edemiyorsunuz."
"Burada lastik aşınması o kadar da fazla olmadığı için, öndekini geçmek için rakibinizden tempo olarak çok üstün olmanız lazım."
"Aynı zamanda düzlüklerde o kadar hızlı olmadığımız gerçeği de var..."
"Genel olarak, iyi bir pozisyondan başlayacak olmamıza ve bugünkü sıralama turları normal geçmiş olmasına rağmen, yarın çözmemiz gereken yeni zorluklar olacak."
"Yarış için planımız Mercedes'in önünde kalmak olacak fakat düzlüklerde yeterli hıza sahip olmadığımız için kolay değil."
"Bakalım, en azından bunu gerçekleştirmek için çaba göstereceğiz."
Lando Norris, McLaren
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
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