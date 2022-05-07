Norris: "Yarış çizgisinin dışı aşırı kaygan"

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Miami'de cuma günkü antrenmanlar epey aksiyonlu geçmişti ve her iki antrenman seansında da spinler ya da kazalar oldu.

Günü altıncı tamamlayan Lando Norris, pistin beklediklerinden farklı olduğunu ve yarış çizgisinin dışında yol tutuş olmadığını söyledi.

Norris şöyle dedi: "Burada temiz bir tur çıkarmak çok zor. Bazı bölgelerde pist çok tümsekli, ki bunun olmasını beklemiyorduk. Her şeyin güzel ve düzgün olacağını düşünüyorduk fakat öyle değildi."

"Asfalt sizi zorluyor. Bu yüzden, eğer pistten çıkar çıkmaz aracın kontrolünü kaybederseniz, her şey kazayla sonuçlanabilir. Bu pist hataları hiç affetmiyor. Bu yüzden bugün pek çok kişinin bariyerlere çarptığını gördük. Yarış için harika olmadığını hissediyorum."

"Ana çizginin dışındaki her yer çok kaygan. Umarım organizatörler durumu iyileştirmek adına bu konuda bir şeyler yapmaya çalışırlar."

"Tam olarak ne yapabilirler bilmiyorum. Asfaltı temizlemenin yardımcı olacağını düşünüyorum. İlk seansın sonunda pistin kenarları kauçuk parçalarıyla doluydu ve eğer oraya çıkarsanız her şey bitti demektir."

Lando Norris, McLaren MCL36, Kevin Magnussen, Haas VF-22 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"Aynı şey ikinci seansta da oldu. Seansın başında durum iyi olsa da, pistin yüzeyi kauçuk ile kaplandığında her şey korkunç hale geldi."

"Bana öyle geliyor ki tek bir çizgide kalmanız gerektiği için, bu durum mücadeleye de pek katkıda bulunmayacak. Aksine geçiş fırsatlarını kısıtlayacak."

"Olumlu yönlere bakacak olursak, hâlâ ilginç ve zor bir pist, burada sürüş yapmak eğlenceli."

Norris daha sonra McLaren'ın temposu hakkında pozitif konuştu ancak mücadelenin çok yakın geçeceğini dile getirdi.

"Biraz zor da olsa iyi bir gün. Üstesinden gelmemiz gereken bazı sorunlar var. Her şeyden önce şartlar gerçekten zorlayıcı çünkü sıcaklıklar yüksek. Buna rağmen gün boyunca ilerleme kaydetmeyi sürdürdük."

"Umarım yarın bir adım daha atabilir ve daha fazlasını elde edebiliriz."

"Baştan sona herkes çok yakın görünüyor. Herkes son zamanlarda olduğundan daha yakın, ki bu da işleri zorlaştırıyor. Fakat umarım biraz daha performans bulabiliriz. Bence bulabileceğimiz her ondalık bize birkaç pozisyon kazandırabilir."

"Yakın bir sıralama turları bekliyorum. Araçta bulabileceğim her küçük şey faydalı olabilir."