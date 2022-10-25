Norris: "Yarış boyunca limitteydim"

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Lando Norris, geçen hafta sonu gerçekleştirilen Amerika GP'de altıncı olmayı başardı ve "geri kalanların" en iyisi oldu.

İngiliz pilot, güvenlik aracı nedeniyle geriye düşse de, sonunda güçlü bir yükselişle çok değerli puanlar topladı.

Yarışın ardından konuşan Norris, "Yarış başlangıçtan itibaren çok zordu."

"Birinci virajda kaza oldu ve Carlos Sainz'ın aracından kaçmak zorunda kaldım, bu yüzden iki ya da üç pozisyon kaybettim."

"Daha sonra piste güvenlik aracı girdi ancak ondan birkaç tur önce pit stop yapmıştık, bu yüzden Fernando Alonso güvenlik aracından faydalanarak bizi geçti."

"Sonuç olarak uğraşmamız gereken çok şey vardı fakat kolay olmasa bile pozisyonları geri kazanmaktan büyük keyif aldım."

"Birçok aracı geçmem gerekiyor ama her şeyden çok Fernando'nun önünde olmak istiyordum ve yarışın bitiminden birkaç tur önce bunu yapmayı başardık."

"Zamanlama mükemmeldi ve her şey yolunda gitti."

"Eğlenceliydi ama tüm turları hata yapmadan tamamlamak hiç de kolay değildi. Özellikle de son turlarda Fernando ile mücadele etmekten büyük keyif aldım."

"Çok zorlu bir rakip ve ona çok saygı duyuyorum çünkü pist üstünde savaşırken ona güvenebilirsiniz, pistte çok doğru hareket ediyor, bu yüzden onunla yakın mücadeleler verebiliyorsunuz."

"Geriye dönüp bakarsak bence araç iyi bir tempoya sahipti ve iyi bir taktik seçtik. Yapmak istediklerimizi mükemmel şekilde uyguladık. Araç içerisinde tamamen güvende hissettiğimi söyleyemem ama yine de tüm yarış boyunca limitleri zorlayabildim."

"İyi bir sonuç elde etmemizi sağlayan da bu oldu." dedi.

Norris ayrıca aracın hasar aldığını söyleyerek, "Orta kısımda meydana geldi ve yarışın yarısını hasarlı araçla geçtik. Bu yüzden yarışı altıncı sırada bitirdiğim için çok mutluyum. Mümkün olan en iyi sonucu aldık ve iyi puanlar topladık." ifadelerini kullandı