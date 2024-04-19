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Formula 1 Çin GP

Norris: "Son turum ya hep ya hiç turuydu"

Sezonun ilk sprint sıralama turlarında pole pozisyonunun sahibi McLaren pilotu Lando Norris oldu.

Burak Yasul
Sprint Pole man Lando Norris, McLaren F1 Team, celebrates

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Beş yıllık pandemi arasından sonra tekrar Formula 1'e ev sahipliği Şanghay'da sprint sıralama turlarının son anları kaotik geçti.

Sprint sıralama turlarının ilk iki bölümü kuru zeminde yapıldı. Ancak takımlar, pilotları son bölümün ıslak olacağı konusunda bilgilendirmişti. Sıralama turlarının son bölümünde de yağmur şiddetli bir şekilde yağmaya başladı.

Pilotlar zaman kaybetmeden tur atmak için piste hemen çıktılar. Ancak bazı pilotların zemin şartları nedeniyle pistten çıktı. Pilotlardan zaman turları gelmeye başladığında ise, pist limitlerini aştıkları için bazı pilotların turları silindi.

Norris'in seansın son bölümünde attığı 1:57.940'lık derece önce silindi daha sonra turun geçerli olduğu açıklandı.

Kaos dolu sıralama turlarını ardından konuşan sprint yarışına ilk sıradan başlayacak isim olan Norris, " Her şeyden önce son derece mutluyum, tüm ekibe çok teşekkürler."

"Zorluydu. Böyle bir seansa girerken her zaman gergin olursunuz, özellikle de yağmur yağacağını bildiğinizde kalite açısından."

"Bence şu ana kadar tüm hafta sonu boyunca iyi bir tempomuz vardı. Bu yüzden biraz gergindim ama koşullar çok fazla risk almanızı, zorlamanızı, lastik sıcaklığını artırmanızı ve benzeri şeyleri gerektiriyordu."

"Ama hızlıydım, Ferrari'yi yakalıyordum ama ben arayı açmaya devam etmek zorundaydım. Bu yüzden ilk iki turu hiç iyi atamadım ve iyi bir son tur attım: pole için yeterince iyi bir turdu, bu yüzden mutluyum. Düzgün bir sıralama olmadığı için üzgünüm ama yeterince iyiydi."

Lastikleri ideal sıcaklıkta tutmak için zorlamak gerekip gerekmediği sorusuna Norris, "Bunu yapmak zorundasınız."

"Attığım ilk iki turu bıraktım. Bu yüzden son tur ya hep ya hiç gibiydi. Ama pist gittikçe daha da ıslanıyordu."

"Yani aslında son iki turun koşulları en azından ikinci turdan çok daha kötüydü. Bu yüzden birkaç hata yaptığım için biraz gergindim, biraz suda kızaklama yaşadım."

"Ama çok eğlenceli. Kalbinizin hızlı atmasını sağlıyor. Zirvede bitirmek tam da istediğimiz şeydi. Güzel bir sürpriz ve yarın için iyi bir pozisyon." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL38

Lando Norris, McLaren MCL38

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sprint yarışından ne beklediği sorulduğunda Norris, "Hiçbir fikrim yok."

"Ama bu sabah bazı ev ödevlerimizi yaptık. Bazı şeyleri anlamaya için arka arkaya birkaç tur attık ama hava durumuna bağlı."

"Yarın hâlâ yağmur ihtimali var. Eğer hava bu şekilde olursa bence şansımız nispeten daha yüksek."

"Ancak yarış yine de sıralamadan çok farklı. Eminim yarın herkes biraz arayı kapatacaktır."

"Ancak ıslak ya da kuru fark etmeksizin hızımız iyi ve bence iyi bir konumdayız. Dediğim gibi biraz sürpriz oldu ama takım iyi bir iş çıkardığı için çok mutluyum, araç iyi hissettiriyor. Ben de iyi hissediyorum ve bunun da karşılığını alıyorum." dedi.

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