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Formula 1 / Avusturya GP Haberler

Norris, yarışın zor olacağını düşünürken Perez, yarın daha iyi olacaklarına inanıyor

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2021 Formula 1 sezonunda, Red Bull Ring'de yapılan ikinci yarış hafta sonunun sıralama turlarını ikinci sırada tamamlayan Lando Norris mutlu olduğunu ancak yarınki yarışın zor olacağını dile getirirken, Sergio Perez ise RB16B'nin yarışta daha iyi olacağını düşündüğünü söyledi.

Norris, yarışın zor olacağını düşünürken Perez, yarın daha iyi olacaklarına inanıyor

Bugün Red Bull Ring'de yapılan sıralama turlarını Max Verstappen birinci sırada tamamlarken, McLaren pilotu Norris, Hollandalı pilotun sadece 0.048 saniye arkasında kaldı.

Yarınki Avusturya Grand Prix'sine ikinci sıradan başlayacak olan Norris, heyecanlı sıralama turlarının ardından, yarınki yarışın zor olacağını bildiğini ancak ikinci sırada başlayacak olmaktan mutlu olduğunu dile getirdi.

''Bu çok iyiydi. Geçtiğimiz sezondan sonra bir adım daha atmak istemiştim ve daha da iyisi iki adım attım. Yarın iyi bir pozisyonda olacak olmamız harika.''

''Bu çok iyi bir his. Yarınki yarışın zor olacağını biliyorum ancak bugün elimizden gelenin en iyisini yaptık. Pole pozisyonunda olmak iyi olurdu ancak ikinci sırada olmaktan dolayı mutluyum.''

Verstappen'in takım arkadaşı Perez ise sıralama seansının son dakikasında kendi turunu geliştirebildi ve beşinci sıradan, üçüncü sıraya yükseldi. Böylelikle, yarınki gridin ilk üç pozisyonunun ikisini Red Bull'lar doldurmuş olacak.

Perez sıralama turlarından sonra yaptığı açıklamada çok çalıştıklarını ancak sonrasında iyi bir tur çıkarabildiklerini açıkladı.

''Bu hafta sonunda, şu ana kadar dengeyi bulmaya ve aracı keşfetmeye çalıştık, yani çok kolay değildi. Çok çalıştık, tahmin edebileceğinizden daha çok."

"Ancak evet, sonunda iyi bir tur çıkarabildik ve yarın güzel bir pozisyondan başlayacağız. Yarın yarışta, araçlarımızın sıralamaya kıyasla daha iyi olacağını düşünüyorum.''

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, and Lando Norris, McLaren MCL35M

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, and Lando Norris, McLaren MCL35M
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Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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