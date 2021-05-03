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Formula 1 / Portekiz GP Haberler

Norris: ''Yapmamız gereken her şeyi yaptık''

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McLaren pilotu Lando Norris, yapmaları gereken her şeyi yaptıklarını ve takım olarak son 3 senedir bulundukları en iyi noktada olduklarını söyledi.

Norris: ''Yapmamız gereken her şeyi yaptık''

Norris, yarışı 5. sırada tamamlasa da Sürücüler Şampiyonası'nda hâlâ 3. sırada bulunuyor. İngiliz pilot, bu konuda temkinli konuştu ve çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Konu hakkında konuşan Norris, ''Geride bıraktığımız 3 senede bulunduğumuz en iyi nokta bu. Sadece pist üstünde değil, kendime duyduğum özgüven, takımın kendine duyduğu özgüven, takımla birlikte çalışmak... Her konuda şimdiye kadar bulunduğumuz en iyi noktadayız.''

''Yapmamız gereken her şeyi hatasız bir biçimde yapıyoruz. Strateji, temiz ilk turlar, hatasız startlar. Yani her şey iyi gidiyor ama her an her şey çok kötüye de gidebilir. O yüzden ben sıkı çalışmaya devam edeceğim.'' ifadelerini kullandı.

İkinci stint için orta hamuru tercih eden birçok pilot, sert lastikleri tercih edenlere kıyasla daha çok sıkıntı yaşamıştı. Norris ise, Charles Leclerc'i arkasında tutarak yarışı 5. tamamlamayı başardı.

Yarışının son bölümü hakkında konuşan İngiliz pilot, ''Oldukça zorlayıcıydı. Hem uzun bir bölümdü hem de arkamda benden birkaç tur sonra pite giren ve sert lastik takan  Charles vardı.''

''O, daha sert bir lastik taktığından ve benden birkaç tur daha sonra pite girdiğinden, benden daha çok zorlayabildi.''

''Asıl çetrefilli olan kısım ise şuydu: Carlos benden erken pite girerek, erken bir stopla benim önüme geçmeye çalıştı. Bunu engellemek için bölümün başında fazlasıyla zorlamak zorunda kaldım. ''

''Bu da yarışın ikinci yarısında daha çok sıkıntı yaşamama neden oldu ama günün sonunda beşinci bitirmeyi başardık, sadece biraz daha zorlayıcı oldu.'' dedi.

Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Norris, ilk 3 yarışta oldukça güçlü performanslar gösterdi. Gelecek yarıştan ne beklendiği sorulduğunda ise İngiliz pilot, kendisinin de bilmediğini dile getirdi.

Gelecek yarış olan İspanya Grand Prix'sinden beklentileri sorulan Norris, şunları söyledi: ''Artık ben de bilmiyorum. Bence bugün beklediğimizden daha iyi iş çıkardık. Yani, hâlâ aracı biraz daha iyi anlamamız gerekiyor, ne zaman iyi çalıştığını ve ne zaman kötü çalıştığını öğrenmeliyiz. Çünkü dün, bugün yaşadığımızdan biraz daha fazla sıkıntı yaşadık."

''Yani, bilmiyorum. Bekleyip göreceğiz. Tahmin yapmakta çok iyi değilimdir o yüzden bekleyip görmemiz gerekecek.''

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Seri Formula 1
Etkinlik Portekiz GP
Editör Can Çarpıcı

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