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Formula 1 / Rusya GP Haberler

Norris, yanlış pit kararının ardından galibiyeti kaçırdığı için "yıkılmış"

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Çeviren:
Efe Kahya
, Editör

Lando Norris, Rusya GP'sinde geçiş lastiklerine geçmeme kararının sorumluluğunu aldıktan sonra galibiyeti kaybettiği için "yıkıldığını" söyledi.

Norris, yanlış pit kararının ardından galibiyeti kaçırdığı için "yıkılmış"

Sochi'de yapılan yarışta McLaren pilotu, yarışın son birkaç turuna kadar kontrol altında götürdüğü yarışta, hızlı bir şekilde gelen Lewis Hamilton'ı arkasında tutmayı başardı.

Ancak yarışın son turlarında gelen yağmur, yarışın tüm gidişatını değiştirdi ve Norris'in galibiyet umutlarını çöpe attı.

Mercedes, Hamilton'ı geçiş lastiklerine aldığı sırada Norris, pite gelmeyerek pist üstü pozisyonunu korumayı tercih etti.

Ancak yağmurun ağırlaşması ile beraber kuru zemin lastikleriyle pistte kalmak yanlış seçim olarak gözüktü ve Norris pek çok kez pist dışına taşmaya başladı. Tüm bu sürecin sonunda Norris, yarışı yedinci sırada tamamladı.

İlk galibiyetini kaçırmanın yarattığı acı hakkında Sky'a konuşan Norris, "Mutsuzum. Bir noktada çok yıkıldım."

"Sanırım pistte kalma kararı aldık. Bence tabii ki de bu kararın da arkasındayız. Günün sonunda bu, yanlış karardı ancak takım kadar ben de bir karar aldım."

"Hatta onlar daha çok pite girmemizi düşündü ve ben pistte kalmak istedim. Yani bu benim kararımdı. Olması gerekenin bu olduğunu düşünüyordum." dedi. 

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Norris, yarışın sonundaki durumun özellikle daha zor olduğunu, çünkü Hamilton'ın pite geldiği anda kuru zemin lastiklerin daha hızlı olduğunu söyledi.

İngiliz pilot, "Elimdeki her şeyi yapabildiğimi düşündüm, sonda her şey karma karışık olsa bile. Bir takım hatalar yaptım ancak buna rağmen Lewis'i arkamda tuttum ve onunla aramı açmayı başardım."

"Bu biraz şans ile alakalıydı, Lewis pite girmeden önce atılan turlarda doğru lastikte olduğumu düşünüyordum ve bana da yağmurun stabil olarak ilerleyeceğini söylediler."

"Eğer aynı yağmur şiddeti devam etseydi doğru kararı almış olacaktık ve pistte kalmak doğru karar olacaktı. Ancak yağmur, takım olarak beklediğimizden daha şiddetliydi ve bu da bizim kaybetmemize neden oldu." dedi.

Norris, lastik değiştirme kararının alınmasının zor olduğunu, çünkü yarışın bitimine çok az kaldığını da belirtti.

McLaren pilotu, "Özellikle bitişe iki tur kala olması her şeyi daha zor hâle getirdi. Eğer 20 tur olsaydı verilen kararda bu kadar agresif olunması gerekmezdi ancak doğru olanı düşündüğümüz şeyi yaptık, ki tabii ki de mutsuz olduğum bir karardı. Günün sonunda yanlış karardı."

"O ana kadar takım, inanılmaz bir iş yaptı ve hafta sonunda da çok iyilerdi. Bu nedenle bu karar dışında yaptığımız her şeyden memnunum, ki bu kararı da gözden geçireceğiz ve bir daha yapmamaya çalışacağız." dedi.

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