Formula 1 Sao Paulo GP

Norris yağmur istiyor: "Mercedes'i kuru zeminde yenemeyiz"

Brezilya Grand Prix’sinde yağmur altında gerçekleştirilen sıralama turlarını kazanarak pole pozisyonunu elde eden Lando Norris, yarışta da yağış istiyor.

Kemal Şengül

Yayın tarihi: 8 Kas 2026 11:30

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Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Lando Norris, Interlagos’ta yağmur altında gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonuna ulaşmasının ardından yarış için de yağışlı hava koşullarını tercih ettiğini açıkladı.

McLaren pilotu, kuru zeminde Mercedes’in gerisinde kaldıklarını ve yağmurun kendilerine sıralama turlarını kazanma fırsatı verdiğini belirtti.

İngiliz pilot şöyle dedi: “Yağmur yağdığı için şanslıydık. Aksi takdirde sıralama turlarını kazanmam muhtemelen mümkün olmayacaktı. Kuru zeminde aracımız yeterince hızlı değildi.”

“Yağmur altında aracımızın nasıl davranacağını da bilmiyordum. Daha önce bu araçla ıslak zeminde mücadele etmemiştim ve nasıl bir performans göstereceğini kestiremiyordum.”

“İlk bölümde hızımızın olduğunu anladım. Kendimi çok rahat hissediyordum ve sonunda her şey yolunda gitti. Kuru zeminde Mercedes’ten daha yavaştık ancak yağmur bize bir fırsat verdi ve ben de bunu değerlendirdim.”

Norris, McLaren’ın yeni güncellemelerinin performansa katkı sağladığını ancak büyük bir fark yaratmadığını düşündüğünü belirtti.

“Güncellemeler daha çok küçük detaylarda etkili oldu. Çok büyük bir fark hissetmedim.”

“İlk antrenmanda çok hızlı olduğumuzu düşünmüştüm ancak sonrasında rakipler araçlarından daha fazla performans çıkarmayı başardı.”

“Yine de kesin olan şey güncellemeler işe yaradı. Araç daha verimli hale geldi. Bunlar olmasaydı daha yavaş olurduk.”

“Takıma, çalışmalarını sürdürdükleri ve bana daha hızlı gitme, pole pozisyonunu kazanma fırsatı vermek için çabaladıkları için minnettarım. Bunu onlar için başarmış olmaktan dolayı çok mutluyum.”

Brezilya Grand Prix’si öncesinde hava tahminleri gün boyunca hafif yağış ihtimaline işaret ediyor.

“Umarım yarış yağmur altında geçer. Tahminler gün boyunca hafif yağış gösteriyor. Yarışın ilginç geçeceğinden eminim.”

Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

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