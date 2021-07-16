Norris, Wembley'deki saldırının ardından hâlâ mükemmel hissetmiyor

İngiltere - İtalya arasında oynanan final maçını izlemeye giden McLaren pilotu, maçın ardından saldırıya uğradı.

Norris'in aracına döndüğü esnada hırsızlar ona saldırdılar ve 40.000 sterlin değerindeki Richard Mille saatini çaldılar.

Norris, ilk kez bir futbol maçını izlemeye gitmişti ve onda böyle bir saldırıyla karşılaştı.

McLaren takımı bu olayın ardından bir bildiri yayınlamış ve genç pilotlarının yaralanmadığını ancak yaşananlar nedeniyle sarsıldığını belirtmişti.

Britanya GP öncesinde konuşan Norris daha iyi hissettiğini ancak yine de yaşananları tam olarak atlatamadığını söyledi.

The 2022 Formula 1 car launch event on the Silverstone grid. Lando Norris, McLaren and Daniel Ricciardo, McLaren Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Norris, "İyi durumdayım, teşekkürler. Ancak belki de buraya gelirken tam olarak mükemmel durumda değildim."

"En iyi şeylerden birisi Silverstone'a gelmem, yaşananları unutmam ve farklı bir şeye odaklanmam oldu. Burada olduğumuz için heyecanlıyız. İstediğim seviyeye doğru gidiyorum. Yarın iyi olacağımdan eminim." dedi.

Kendi evinde yarışacak isimlerden olan Norris, bu hafta sonu tam kapasite dolu olacak tribünlerden ekstra motivasyon bulacak.

Perşembe günü bazı reklam çekimlerine katılan Norris, seyircilere yakın olduğu için mutlu olduğunu kabul etti.

Norris, "Taraftarların olması şimdiden muhteşem. Bugün erken saatlerde araçla bazı turlar attım. Tribünler start-finiş düzlüğünde ve birçok yerde doluydu."

"Bu hissi yeniden yakalamak güzeldi. Uzun zamandır buna hasret kalmıştık." dedi.

Norris, Avusturya GP'de aldığı bir başka podyum ile Britanya GP'ye geldi. Norris, pilotlar şampiyonasında Sergio Perez'in 3 puan gerisinde 4. sırada bulunuyor.