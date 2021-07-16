Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Alonso, bu sezon sürpriz yapmak istediği 2 pisti açıkladı
Formula 1 / 2022 F1 araç lansmanı Haberler

Norris, Wembley'deki saldırının ardından hâlâ mükemmel hissetmiyor

Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Lando Norris, geçen hafta Wembley'de düzenlenen 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde gasp edilmesinin ardından hâlâ "mükemmel durumda" olmadığını kabul etti.

Norris, Wembley'deki saldırının ardından hâlâ mükemmel hissetmiyor

İngiltere - İtalya arasında oynanan final maçını izlemeye giden McLaren pilotu, maçın ardından saldırıya uğradı.

Norris'in aracına döndüğü esnada hırsızlar ona saldırdılar ve 40.000 sterlin değerindeki Richard Mille saatini çaldılar.

Norris, ilk kez bir futbol maçını izlemeye gitmişti ve onda böyle bir saldırıyla karşılaştı.

McLaren takımı bu olayın ardından bir bildiri yayınlamış ve genç pilotlarının yaralanmadığını ancak yaşananlar nedeniyle sarsıldığını belirtmişti.

Britanya GP öncesinde konuşan Norris daha iyi hissettiğini ancak yine de yaşananları tam olarak atlatamadığını söyledi.

The 2022 Formula 1 car launch event on the Silverstone grid. Lando Norris, McLaren and Daniel Ricciardo, McLaren

The 2022 Formula 1 car launch event on the Silverstone grid. Lando Norris, McLaren and Daniel Ricciardo, McLaren

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Norris, "İyi durumdayım, teşekkürler. Ancak belki de buraya gelirken tam olarak mükemmel durumda değildim."

"En iyi şeylerden birisi Silverstone'a gelmem, yaşananları unutmam ve farklı bir şeye odaklanmam oldu. Burada olduğumuz için heyecanlıyız. İstediğim seviyeye doğru gidiyorum. Yarın iyi olacağımdan eminim." dedi.

Kendi evinde yarışacak isimlerden olan Norris, bu hafta sonu tam kapasite dolu olacak tribünlerden ekstra motivasyon bulacak.

Perşembe günü bazı reklam çekimlerine katılan Norris, seyircilere yakın olduğu için mutlu olduğunu kabul etti.

Norris, "Taraftarların olması şimdiden muhteşem. Bugün erken saatlerde araçla bazı turlar attım. Tribünler start-finiş düzlüğünde ve birçok yerde doluydu."

"Bu hissi yeniden yakalamak güzeldi. Uzun zamandır buna hasret kalmıştık." dedi.

Norris, Avusturya GP'de aldığı bir başka podyum ile Britanya GP'ye geldi. Norris, pilotlar şampiyonasında Sergio Perez'in 3 puan gerisinde 4. sırada bulunuyor.

paylaşım
yorumlar
Alonso, bu sezon sürpriz yapmak istediği 2 pisti açıkladı

Önceki haber

Alonso, bu sezon sürpriz yapmak istediği 2 pisti açıkladı
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Formula 1, 2022 araçlarının ilk gerçek görüntüsünü yayınladı!

16 s
2
Formula 1

F1 sprint yarışları hakkında bilmeniz gerekenler

1 g
3
Formula 1

Verstappen: "Güncellemeler çalışırsa, Mercedes yine çok hızlı olacak"

13 s
4
Formula 1

Leclerc, Ferrari'nin sprint yarış formatında kullanması gereken avantajını açıkladı

14 s
5
Formula 1

Lawrence Stroll: “Vettel, en pahalı çalışanımız ama iyi bir iş çıkarıyor”

20 s
Son Haberler
Norris, Wembley'deki saldırının ardından hâlâ mükemmel hissetmiyor
F1

Norris, Wembley'deki saldırının ardından hâlâ mükemmel hissetmiyor

5dk
Alonso, bu sezon sürpriz yapmak istediği 2 pisti açıkladı
F1

Alonso, bu sezon sürpriz yapmak istediği 2 pisti açıkladı

20dk
2021 Britanya GP'si, "2019 ve öncesi gibi hissettirecek" şekilde tasarlanmış
F1

2021 Britanya GP'si, "2019 ve öncesi gibi hissettirecek" şekilde tasarlanmış

50dk
Alfa Romeo, F1 planını neden yıllık olarak gözden geçireceğini açıkladı
F1

Alfa Romeo, F1 planını neden yıllık olarak gözden geçireceğini açıkladı

1 s
Haas, Schumacher'in takımdan ayrılacağına inanmıyor
F1

Haas, Schumacher'in takımdan ayrılacağına inanmıyor

1 s
Son Videolar
Masi, gerekirse F1 sprint yarışı kurallarını değiştirmeye hazır 00:40
Formula 1
10 Tem 2021

Masi, gerekirse F1 sprint yarışı kurallarını değiştirmeye hazır

Porsche ya da Audi'nin F1'e girme ihtimali neden her zamankinden daha yüksek? 06:15
Formula 1
8 Tem 2021

Porsche ya da Audi'nin F1'e girme ihtimali neden her zamankinden daha yüksek?

Juan Pablo Montoya, Avusturya GP'sini yorumluyor 07:40
Formula 1
5 Tem 2021

Juan Pablo Montoya, Avusturya GP'sini yorumluyor

Avusturya Grand Prix'si Gridi 01:01
Formula 1
4 Tem 2021

Avusturya Grand Prix'si Gridi

Avusturya GP hakkında bilmeniz gerekenler 02:18
Formula 1
2 Tem 2021

Avusturya GP hakkında bilmeniz gerekenler

Jonathan Noble Daha fazlası
Jonathan Noble
Alfa Romeo, F1 planını neden yıllık olarak gözden geçireceğini açıkladı
Formula 1

Alfa Romeo, F1 planını neden yıllık olarak gözden geçireceğini açıkladı

Ricciardo'nun, canlı yayında duyulan eleştirileri "yeni araç tasarıma yönelik değilmiş"
Formula 1

Ricciardo'nun, canlı yayında duyulan eleştirileri "yeni araç tasarıma yönelik değilmiş"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Lando Norris Daha fazlası
Lando Norris
McLaren, Lando Norris'in Pazar gecesi saldırıya uğradığını doğruladı
Formula 1

McLaren, Lando Norris'in Pazar gecesi saldırıya uğradığını doğruladı

Ricciardo, McLaren'da yaşadığı sıkıntıların ardından kendisine odaklandı
Formula 1

Ricciardo, McLaren'da yaşadığı sıkıntıların ardından kendisine odaklandı

Norris: ''F1 ceza puanları tehlikeli hareketlere verilmeli" Avusturya GP
Formula 1

Norris: ''F1 ceza puanları tehlikeli hareketlere verilmeli"

Çok Okunanlar Bugün

Formula 1, 2022 araçlarının ilk gerçek görüntüsünü yayınladı!
Formula 1 Formula 1

Formula 1, 2022 araçlarının ilk gerçek görüntüsünü yayınladı!

F1 sprint yarışları hakkında bilmeniz gerekenler
Formula 1 Formula 1

F1 sprint yarışları hakkında bilmeniz gerekenler

Verstappen: "Güncellemeler çalışırsa, Mercedes yine çok hızlı olacak"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Güncellemeler çalışırsa, Mercedes yine çok hızlı olacak"

Leclerc, Ferrari'nin sprint yarış formatında kullanması gereken avantajını açıkladı
Formula 1 Formula 1

Leclerc, Ferrari'nin sprint yarış formatında kullanması gereken avantajını açıkladı

Lawrence Stroll: “Vettel, en pahalı çalışanımız ama iyi bir iş çıkarıyor”
Formula 1 Formula 1

Lawrence Stroll: “Vettel, en pahalı çalışanımız ama iyi bir iş çıkarıyor”

Leclerc: "Ferrari, 2022 şampiyonluk mücadelesi için üçüncülüğü feda etmeli"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Ferrari, 2022 şampiyonluk mücadelesi için üçüncülüğü feda etmeli"

Russell, Red Bull'a kapıyı kapatmıyor
Formula 1 Formula 1

Russell, Red Bull'a kapıyı kapatmıyor

Galeri: F1 2022 aracı
Formula 1 Formula 1

Galeri: F1 2022 aracı

Son Haberler

Norris, Wembley'deki saldırının ardından hâlâ mükemmel hissetmiyor
Formula 1 Formula 1

Norris, Wembley'deki saldırının ardından hâlâ mükemmel hissetmiyor

Alonso, bu sezon sürpriz yapmak istediği 2 pisti açıkladı
Formula 1 Formula 1

Alonso, bu sezon sürpriz yapmak istediği 2 pisti açıkladı

2021 Britanya GP'si, "2019 ve öncesi gibi hissettirecek" şekilde tasarlanmış
Formula 1 Formula 1

2021 Britanya GP'si, "2019 ve öncesi gibi hissettirecek" şekilde tasarlanmış

Alfa Romeo, F1 planını neden yıllık olarak gözden geçireceğini açıkladı
Formula 1 Formula 1

Alfa Romeo, F1 planını neden yıllık olarak gözden geçireceğini açıkladı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.