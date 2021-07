Norris, Wembley'deki saldırının ardından hâlâ mükemmel hissetmiyor

İngiltere - İtalya arasında oynanan final maçını izlemeye giden McLaren pilotu, maçın ardından saldırıya uğradı.

Norris'in aracına döndüğü esnada hırsızlar ona saldırdılar ve 40.000 sterlin değerindeki Richard Mille saatini çaldılar.

Norris, ilk kez bir futbol maçını izlemeye gitmişti ve onda böyle bir saldırıyla karşılaştı.

McLaren takımı bu olayın ardından bir bildiri yayınlamış ve genç pilotlarının yaralanmadığını ancak yaşananlar nedeniyle sarsıldığını belirtmişti.

Britanya GP öncesinde konuşan Norris daha iyi hissettiğini ancak yine de yaşananları tam olarak atlatamadığını söyledi.

The 2022 Formula 1 car launch event on the Silverstone grid. Lando Norris, McLaren and Daniel Ricciardo, McLaren

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images