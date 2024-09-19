Norris ve Verstappen, küfür konusunda kısıtlama istemiyor: "Beş yaşında falan mıyız?"
Norris ve Verstappen, FIA'nın telsiz konuşmalarındaki küfürleri azaltma girişimini eleştirdi ve bu durumun kendi haline bırakılmasının daha iyi olacağını savundu.
FIA başkanı Mohammed Ben Sulayem, Motorsport.com'a verdiği özel röportajda, Formula 1 yönetiminden televizyon yayınlarında yer alan küfürlü ifadeleri en aza indirmesini istediğini açıkladı.
Sulayem, bu adımın motor sporlarının rap müzikten ayırt edilebilmesi için atılması gerektiğini savunmuştu.
Konu ile ilgili Lando Norris şunları söyledi: "Formula 1, pilotların düşünce ve duygularındaki 'hamlığı' kaybeder."
"Ben bu tarz konuşmaları dinlerken heyecanlanıyorum. Sadece nazik ve yumuşak bir dil kullanılmıyor. Stres altında, baskı altında savaşıyoruz."
"Kalbimizi ortaya koyuyoruz. Elbette bazı kötü kelimeler olacak çünkü elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz."
Max Verstappen de Lando Norris ile benzer düşüncüde demeç verdi ve şunları söyledi: "Küfürleri tamamen yayınlamamak, pilotlara yasak getirmekten daha iyi bir çözüm."
"Ayrıca hadi hadi ama, ne yapıyoruz? Beş yaşında mıyız? Beş yaşındaki bir çocuk bile büyüdüğünde küfredecektir."
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