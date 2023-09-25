Norris, VSC altında yaşananlarla ilgili hiçbir şey anlamamış
Lando Norris, Sanal Güvenlik Aracı altında Sergio Perez ile yaşadığı olay hakkında hiçbir şey anlamadığını ancak bir anda epey zaman kaybettiğini söyledi.
Yarışın startında ikinciliğe yükselen Norris, birkaç tur sonra Sergio Perez ve Kevin Magnussen arasında bir temas yaşandığında lider Max Verstappen'in beş saniye gerisindeydi.
Temasın ardından Sanal Güvenlik Aracı uygulaması başlatılırken, Norris yavaşlamasına rağmen hasarlı aracıyla sürünerek ilerleyen Perez'in hemen arkasına kadar geldi.
Perez'in sorun yaşayıp yaşamadığından emin olamayan Norris, rakibini geçerek bir ceza almak istemediği için ayağını gazdan çekti.
Bu da Verstappen'in farkı beş saniye daha arttırmasını ve galibiyet yolunda epey rahatlamasını sağladı diyebiliriz.
Olayla ilgili konuşan Norris, "Ne olduğunu bilmiyorum... sanırım Checo bir sorun yaşamış olmalı, değil mi?"
"Ama mesele şu ki, aracın bir sorun yaşadığı belli olmadığı sürece VSC altında sollama yapamazsınız. Bir sorunu var mıydı, yoksa sadece bana destek mi oluyordu bilmiyordum. Geçiş yapma riskini göze alamazdım."
"VSC'nin sona erdiğini gösteren ışık yandığında birinci vitesteydi, ben de dış çizgiye geçmiştim çünkü çok yavaş gidiyordu, neredeyse çarpışıyorduk."
"Dürüst olmak gerekirse yaşananlarla ilgili hiçbir fikrim yoktu. Kaskımın içinde bağırıyordum. Biraz küfür ediyordum ama kafam çok karışıktı. Ne yapabileceğimi bilmiyordum."
"Max'e zaman kaybediyordum, Ferrari pilotları da 1.4 saniye kadar arkama gelmişti. Kaybettiğim süre neredeyse 10 saniye seviyesindeydi." dedi.
Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, in the pits
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
Perez'in risk yarattığını düşünen Norris, "Eğer bir sürücünün bir sorunu varsa, kenara çekmeli ve bir sorunu olduğunu belli etmelidir."
"Ancak kendisi bunu yapmadı, ben de VSC altında geçiş yapma riskini alamadım. Yaşananlar hakkında hiçbir fikrim yok."
"Yarışın sonucu değişmeyecekti, ancak Max'i biraz olsun baskı altına almak daha iyi olabilirdi. Bu kadar geride kalacağımızı sanmıyorum."
"Sinir bozucu bir olaydı ama belki bir dahaki sefere ne yapmanıza izin verildiğini sorarım. Doğru şeyi yaptığımı düşünüyorum, yani her şey yolunda." dedi.
Son Haberler
Jota Porsche, Vettel ile görüşmeleri doğruladı!
Jota Porsche, Vettel ile görüşmeleri doğruladı! Jota Porsche, Vettel ile görüşmeleri doğruladı!
Ecclestone: "18 prestijli yarışa sahip olmak F1 için en iyisi olurdu"
Ecclestone: "18 prestijli yarışa sahip olmak F1 için en iyisi olurdu" Ecclestone: "18 prestijli yarışa sahip olmak F1 için en iyisi olurdu"
Verstappen: "Bu yıl daha iyi hale gelen tek şey araç"
Verstappen: "Bu yıl daha iyi hale gelen tek şey araç" Verstappen: "Bu yıl daha iyi hale gelen tek şey araç"
Norris: "Biz bazı takımların aksine iki sürücüyle de puan alıyoruz"
Norris: "Biz bazı takımların aksine iki sürücüyle de puan alıyoruz" Norris: "Biz bazı takımların aksine iki sürücüyle de puan alıyoruz"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar