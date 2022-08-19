Norris: "Vettel'in yerini doldurmak kolay olmayacak"
Toplumsal konularda daha çok ses çıkarmak istediğini gizlemeyen Lando Norris, emekliye ayrılacak Sebastian Vettel'in yerini doldurmasının kolay olmayacağını düşünüyor.
Son iki senedir odağını genel olarak F1 dışı konulara yönelten Vettel, çevre, LGBTQ+ ve benzeri birçok konuda sesi en yüksek çıkan isimlerden birisi olarak biliniyor.
Belli konularda sesini yükselten bir diğer isim ise Norris. İngiliz pilot, zaman zaman zihinsel sağlığıyla ilgili yaşadığı zorluklardan söz ediyor ve insanlara ışık tutmaya çalışıyor.
2022 sezonunun ardından Formula 1'den emekli olacak olan Vettel, Norris'e sporu bu şekilde kullanmaya devam etmesi için ilham vermiş olsa da kendisi henüz dört kez dünya şampiyonunun yerini doldurabileceğini düşünmüyor.
RacingNews365'e konuşan Norris, tıpkı Vettel gibi bu konularda aktif olmak isteyip istemediği sorulduğunda, "Biraz."
"Onun yerini doldurabileceğimi sanmıyorum, daha doğrusu Formula 1'de henüz beş seneyi doldurmamış hiç kimsenin Formula 1'deki son yılında olan bir adamın yerini doldurabileceğini düşünmüyorum."
"Ayrıca Seb de 10 yıl öncesine göre oldukça farklı bir kişilik, acımasız Seb artık o kadar acımasız görünmüyor. Örneğin şu anda Multi-21 ile karşı karşıya kalsaydı belki de bu emre uyabilirdi."
Lando Norris, McLaren MCL36, Lewis Hamilton, Mercedes W13
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Vettel'in seneler içindeki değişimini anlatarak sözlerine devam eden Norris, "Hiçbir genç sürücüye 'Seb'in yaptığını neden yapmıyorsun?' şeklinde bir baskı uygulayamazsın. -nitekim genç Seb de şu an yaptığı şeylerin hiçbirini yapmıyordu."
"Bazı insanlar tamamen bu tür olayların tamamen dışında kalmak, bazı insanlar ise yardım etmek istiyor."
"Konuşmak ve bir şeyler söylemek istememem için hiçbir sebep yok. Sadece şu anda yaşadığımız dünyada, sadece hissettiklerimi söylemek ve fikrimi söylemek kolay değil, çünkü bu görüşleri eleştirecek çok fazla insan var." dedi.
"Bu konularda inisiyatif almak isterim, çünkü Seb'in her şeyi söylediğine ve elinden gelen her şeyi en iyi şekilde yaptığına inanıyorum."
"Değinmek istedikleri hakkında çene çalıyor ve manşetlere çıkıyor, yapmaya çalıştığı tek şey bu."
"Kaskınızda biraz arı olması ve bunun gibi şeyler aptalca görünebilir, ancak buradan yola çıkarak bambaşka şeyler yaratıyor, buna büyük saygı duyuyorum."
"Kendisinin yerini doldurmak çok zor. Elbette bunu deneyeceğim, hatta eminim ki herkes deneyecektir. Ama bu zor, çünkü o aynı zamanda harika bir insan." dedi.
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