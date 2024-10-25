Norris: "Verstappen'in tek işi beni yenmek, yarış kazanmak değil"

Lando Norris, 2024 sezonunun geri kalanında Max Verstappen’in tek görevinin kendisini geçmek olduğunu ve kendisinin de aynı şekilde karşılık vereceğini, ancak bunu "fazla hırslanmadan" yapacağını söyledi.

Red Bull, Amerika Grand Prix'sine getirdiği taban güncellemesi sayesinde performansını güçlendirdi ve bu da Verstappen’in Austin sprint yarışında zafere ulaşmasını sağladı. Bu zafer, Hollandalı pilotun Haziran ayındaki İspanya GP'den bu yana F1'deki ilk galibiyeti oldu.

Ana yarışta ise Norris, 12. virajda Verstappen'i pist dışına çıkarak geçtiği için beş saniyelik bir ceza aldı ve bu da yarış sonunda Verstappen’in önde bitirmesini sağladı. Bu sonuçla Verstappen, şampiyonadaki avantajını 57 puana çıkardı.

Norris, Verstappen’in yarışı kazanmak yerine sadece kendisini geçmeye odaklandığını ve bu nedenle pistteki tavrında "küçük değişiklikler" yapabileceğini söyledi.

Norris, “Max'in kazanmayı, ikinci veya üçüncü olmayı umursamadığını gördük, tek işi beni yenmekti ve bunu yaptı, yani bu açıdan iyi bir iş çıkardı.”

“Çok eğlendim ve aramızdaki mücadeleye saygı duydum. Sonuçta kazanan yine o oldu ve benim onu geçmem gerekiyor. Bu yüzden bazı küçük şeyleri değiştirmem gerekiyor ama tüm yaklaşımımı değiştirmeme gerek yok.”

“Hâlâ temiz yarışıyorum ve çarpışmalardan kaçınıyorum ki yaptığımız pek çok şey büyük kazalara dönüşebilirdi. Bunun olmasından kaçınıyorum çünkü bu nedenle yarışım erkenden bitebilirdi.” diye açıkladı.

Lando Norris, McLaren F1 Team Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Norris, Verstappen'e pozisyonu geri vermesi gerektiğini söylemenin “çok kolay” olduğunu belirterek, lastiklerinin durumu nedeniyle başka bir geçiş şansı olmayabileceğini açıkladı.

Austin'deki olayla ilgili olarak takımın da kendi bakış açısını desteklediğini de sözlerine ekleyerek, o anda sadece en iyi olduğunu düşündüğü şeyi yaptığını belirtti.

“İnsanlar için ‘Yeri geri ver’ demek çok kolay. Lastiklerim gittikçe ısınıyor ve aşınıyordu.”

“Max'e olan tempo avantajım azalıyordu, bu yüzden geçmesine izin verseydim onu tekrar geçme şansım olmayabilirdi.”

“Ben her zaman kurallar çerçevesinde doğru olduğuna inandığım ve o anda en iyi olduğunu düşündüğüm şeyi yapmaya çalışıyorum. Bazen bu zor olabiliyor, bu yüzden takıma 'Siz ne düşünüyorsunuz?' diye sordum.”

“Hakemler muhtemelen 'Bunun doğru olduğunu düşünmüyoruz, pozisyonu geri verin' derdi, bu çok daha basit bir şey olurdu ama işler böyle yürümüyor.”

“Haklı olduğuma inanıyordum ve takımdan onay istedim ve onlar da haklı olduğumuza inandılar. Bu nedenle devam ettim.”

“Takım olarak iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum, yaklaşımımızın doğru olduğunu düşünüyorum ama bazen kazanamıyorsunuz.”