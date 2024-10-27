Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1 Meksika GP

Norris: “Verstappen'in sürüş tarzı temiz değil”

Lando Norris, Max Verstappen ile zorlu geçen mücadelesine rağmen güçlü bir yarış geçirdiğini söyledi.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Güncel:
Lando Norris, McLaren F1 Team

Lando Norris, McLaren F1 Team

Fotoğraf: Dom Romney / Motorsport Images

Lando Norris, kaotik geçen Meksika Grand Prix'sinde, Max Verstappen'in kendisini pist dışına zorlamasına şaşırmadığını ifade etti.

Yarışın ardından Norris, "Çok zorlu bir yarıştı. İlk birkaç turda kazalardan kaçınmaya çalıştım."

"Carlos çok iyi bir yarış çıkardı. Bu yüzden Carlos ve Ferrari’yi tebrik ediyorum. Bugün çok hızlılardı. Ben de elimden gelenin en iyisini yaptım," şeklinde konuştu.

Verstappen ile mücadelesi hakkında ise Norris şunları söyledi: "Evet, yani, ne beklemem gerektiğini biliyordum. Böyle bir şey beklemek istemezdim çünkü Max'e bir pilot olarak çok saygı duyuyorum ama buna hazırdım. Bu benim yarış görüşüme göre çok temiz bir sürüş değili. Ama bundan kaçındım ve iyi bir yarış oldu."

Ayrıca yarıştaki en hızlı aracına sahip olduklarını da belirten Norris, "Sadece başımı öne eğip çalışmaya devam ediyorum. Biliyorsunuz, elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Takım olarak çok iyi bir iş çıkarıyoruz. Sanırım bugün sonunda en hızlı bizdik, ama başımı öne eğeceğim. Şimdilik yapabileceğim tek şey bu. Kendimize odaklanıyoruz ve baskıya devam ediyoruz,” dedi.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Leclerc: "Elde edebileceğim en iyi sonuç üçüncülüktü"
Sonraki haber Brown: "Verstappen'e verilen ceza yeterli değil"

Öne Çıkan Yorumlar

Enes Erdemirel
Daha fazlası
Enes Erdemirel
Perez: "Lawson tüm yaptıklarına rağmen ceza almıyor"

Perez: "Lawson tüm yaptıklarına rağmen ceza almıyor"

Formula 1
Meksika GP
Perez: "Lawson tüm yaptıklarına rağmen ceza almıyor"
Verstappen verilen cezaları önemsemiyor: "Bir dahaki sefere pit'te bir şeyler içebilirim"

Verstappen verilen cezaları önemsemiyor: "Bir dahaki sefere pit'te bir şeyler içebilirim"

Formula 1
Meksika GP
Verstappen verilen cezaları önemsemiyor: "Bir dahaki sefere pit'te bir şeyler içebilirim"
Brown: "Verstappen'e verilen ceza yeterli değil"

Brown: "Verstappen'e verilen ceza yeterli değil"

Formula 1
Meksika GP
Brown: "Verstappen'e verilen ceza yeterli değil"
Lando Norris
Daha fazlası
Lando Norris
FIA, McLaren'in Norris ve Verstappen hakkındaki itirazını reddetti

FIA, McLaren'in Norris ve Verstappen hakkındaki itirazını reddetti

Formula 1
Amerika GP
FIA, McLaren'in Norris ve Verstappen hakkındaki itirazını reddetti
Norris: "Verstappen'in tek işi beni yenmek, yarış kazanmak değil"

Norris: "Verstappen'in tek işi beni yenmek, yarış kazanmak değil"

Formula 1
Meksika GP
Norris: "Verstappen'in tek işi beni yenmek, yarış kazanmak değil"
Russell: "Amerika'da Norris gibi Verstappen de ceza almalıydı"

Russell: "Amerika'da Norris gibi Verstappen de ceza almalıydı"

Formula 1
Amerika GP
Russell: "Amerika'da Norris gibi Verstappen de ceza almalıydı"
McLaren
Daha fazlası
McLaren
Piastri: "Q1'de elenmek sinir bozucu"

Piastri: "Q1'de elenmek sinir bozucu"

Formula 1
Meksika GP
Piastri: "Q1'de elenmek sinir bozucu"
Stella, "mini-DRS" tartışması nedeniyle rakiplerini "psikolojik savaş" başlatmakla suçladı

Stella, "mini-DRS" tartışması nedeniyle rakiplerini "psikolojik savaş" başlatmakla suçladı

Formula 1
Stella, "mini-DRS" tartışması nedeniyle rakiplerini "psikolojik savaş" başlatmakla suçladı
Stella: "McLaren'ın takım emirlerini kullanması, gelecekteki şansları yok ederdi"

Stella: "McLaren'ın takım emirlerini kullanması, gelecekteki şansları yok ederdi"

Formula 1
Amerika GP
Stella: "McLaren'ın takım emirlerini kullanması, gelecekteki şansları yok ederdi"

Son Haberler

Norris: "Verstappen, 20 saniyelik ceza ile 'hak ettiğini aldı'"

Norris: "Verstappen, 20 saniyelik ceza ile 'hak ettiğini aldı'"

F1 Formula 1
Meksika GP
Norris: "Verstappen, 20 saniyelik ceza ile 'hak ettiğini aldı'"
Horner: "Verstappen'e verilen cezalar acımasızcaydı"

Horner: "Verstappen'e verilen cezalar acımasızcaydı"

F1 Formula 1
Meksika GP
Horner: "Verstappen'e verilen cezalar acımasızcaydı"
Perez: "Lawson tüm yaptıklarına rağmen ceza almıyor"

Perez: "Lawson tüm yaptıklarına rağmen ceza almıyor"

F1 Formula 1
Meksika GP
Perez: "Lawson tüm yaptıklarına rağmen ceza almıyor"
Verstappen verilen cezaları önemsemiyor: "Bir dahaki sefere pit'te bir şeyler içebilirim"

Verstappen verilen cezaları önemsemiyor: "Bir dahaki sefere pit'te bir şeyler içebilirim"

F1 Formula 1
Meksika GP
Verstappen verilen cezaları önemsemiyor: "Bir dahaki sefere pit'te bir şeyler içebilirim"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye