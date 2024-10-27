Norris: “Verstappen'in sürüş tarzı temiz değil”

Lando Norris, kaotik geçen Meksika Grand Prix'sinde, Max Verstappen'in kendisini pist dışına zorlamasına şaşırmadığını ifade etti.



Yarışın ardından Norris, "Çok zorlu bir yarıştı. İlk birkaç turda kazalardan kaçınmaya çalıştım."



"Carlos çok iyi bir yarış çıkardı. Bu yüzden Carlos ve Ferrari’yi tebrik ediyorum. Bugün çok hızlılardı. Ben de elimden gelenin en iyisini yaptım," şeklinde konuştu.

Verstappen ile mücadelesi hakkında ise Norris şunları söyledi: "Evet, yani, ne beklemem gerektiğini biliyordum. Böyle bir şey beklemek istemezdim çünkü Max'e bir pilot olarak çok saygı duyuyorum ama buna hazırdım. Bu benim yarış görüşüme göre çok temiz bir sürüş değili. Ama bundan kaçındım ve iyi bir yarış oldu."

Ayrıca yarıştaki en hızlı aracına sahip olduklarını da belirten Norris, "Sadece başımı öne eğip çalışmaya devam ediyorum. Biliyorsunuz, elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Takım olarak çok iyi bir iş çıkarıyoruz. Sanırım bugün sonunda en hızlı bizdik, ama başımı öne eğeceğim. Şimdilik yapabileceğim tek şey bu. Kendimize odaklanıyoruz ve baskıya devam ediyoruz,” dedi.