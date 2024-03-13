Norris, Verstappen'in sahip olduğu avantajdan rahatsızlık duymuyor
Lando Norris, Max Verstappen'in sahip olduğu avantajdan rahatsızlık duymadığını söylüyor.
Lando Norris, McLaren MCL38
Andy Hone / Motorsport Images
Max Verstappen, 2024 sezonunun ilk iki yarışını kazanırken, Red Bull rahat şekilde duble yapmayı başardı.
McLaren'ın İngiliz pilotu Lando Norris, Red Bull Racing'in sezon başındaki avantajından rahatsız olmadığını açıkladı.
McLaren pilotu, rakip takımın beklenenden daha yakın olmasına şaşırdığını belirtti.
Norris, "Dürüst olmak gerekirse Max'in avantajı beni hiç rahatsız etmiyor."
"Bu yılki aracı geliştirmek için çok fazla zamanları olduğunu göz önünde bulundurmalısınız. Bunu göz önünde bulundurarak, Red Bull'a bu kadar yaklaştığımız için oldukça mutluyum."
"Sıralama turlarında Max için işler kolay değildi, ancak yarışlarda öndeydi."
"Konsept değişikliğinden sonra araçlarının özelliklerini tanımaya devam ettiklerine eminim."
"Sanırım herkes Red Bull'un önde kalmasını bekliyordu - bunda bir sürpriz yoktu. Sürpriz olan bizim ve diğer pek çok takımın onlara bu kadar yaklaşmasıydı."
"Bahreyn'de Carlos Sainz'in hızı Sergio Perez ile kıyaslanabilir düzeydeydi ve eğer Carlos, Sergio'nun arkasında kalmasaydı finişte Max ile aradaki fark daha da azalacaktı."
"Bence bu hepimiz için bir umut işareti." dedi.
Lando Norris, McLaren MCL38
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
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