Norris: "Verstappen'in puan farkını daha fazla açmasına izin veremeyiz"

Norris şu anda şampiyonada ikinci sırada olsa da, Verstappen'le arasındaki farkın 69 puana çıkması sebebiyle bunun Red Bull pilotunu yakalamayı zor hale getireceğini söyledi.

Norris, "İspanya'daki yarışta daha iyisini yapabilirdim."

"Max'ten biraz puan almalıydık. Kanada'da da potansiyel olarak onu geçme şansımız vardı. Benim ikinci bitirdiğim ve onun kazandığı iki yarış vardı. Onu yakalamam için kazanmayı bırakması gerekiyor."

"Şu anda şampiyonada ikinci sıraya yükselmiş olsam da bunun bir önemi yok. İlk sırada olmadığım sürece ikinci ya da onuncu olmam umurumda değil."

"Max ile aramızdaki farka odaklanmış durumdayım ve o, bu farkı açmaya devam ediyor. Sezonun bu noktasında bizden daha fazla uzaklaşmasına izin veremeyiz." dedi.

Norris Kanada Grand Prix'sinde bir tur geç pite girdi ve geçen hafta sonu İspanya'da kötü bir start aldı. McLaren pilotuna göre bu iki hata olmasaydı, şampiyona çok daha farklı görünebilirdi.

Norris, "Kanada'da daha iyi bir karar vermiş olsaydım ve İspanya'da daha iyi bir start almış olsaydım, iki yarışı da kazanabilirdik."

"Her zaman 'eğer' diyecek çok fazla şey vardır, ama başarmak için gerekenlere sahip olduğumuzdan eminim." dedi.