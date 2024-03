Norris, Verstappen'in mutlak hakimiyetinden korkanlar kadar umutsuz değil

Verstappen, 2024 sezonuna şampiyonluk unvanını savunmak için başlarken Hollandalı pilot Bahreyn'de sezona pole pozisyonuyla giriş yaptı. Dikkatler Hollandalı ve Red Bull RB20'sinin geçen sezon sürücü ve takımın güçlü yönlerinden biri olan yarış temposunun nasıl olacağı merak konusuydu.

Sonuç ilk yarış için biraz endişe. Verstappen, hem yarışı kazanarak hem de en hızlı tur paunını cebine koyarak hafta sonunu noktalarken Sergio Perez takım arkadaşının arkasında ikinci oldu. Ferrari pilotu Carlos Sainz ise, Verstappen'den 25 saniyelik geride finish görerek podyumun son basamağını elde etti.

Ancak Norris, yeni sezonda geçen senenin tekrarlanacağını düşünenler arasında değil.

Norris'in MCL38'e uygun olmadığını söylediği Bahreyn GP'de çizgiyi 6. sırada geçti. Britanyalı pilot McLaren, Ferrari, Mercedes ve Aston Martin'in geçen sezondan daha da fazla yakınlaştığına inandığını ve Red Bull'daki Verstappen'e gelince, Bahreyn'in RB20'nin en iyisini sergilemek için mükemmel bir fırtına olduğunu düşündüğünü belirtti.

Sky F1'in rekabetin bu sezon daha yakın olup olmadığı sorusu üzerine Norris, "Bence herkes daha yakın, Max için geçen sene kadar kolay olduğunu sanmıyorum."

"Bazı pistlere gitmemiz gerektiğini düşünüyorum, özellikle de böyle bir günde, iyi bir yarış otomobili, lastikleri iyi kullanan ve hızlı bir otomobil istersiniz. Bence bu Red Bull'un neredeyse alabildiği kadar iyi."

"Bu yüzden belirli yerlerde daha yakın olacağımızı umuyorum. Yine de bazı yerlerde zorlanacağız ama bence herkes daha yakınlaşmış durumda. Bence Mercedes, Ferrari, Aston Martin, biz, belki bugün nedense Aston Martin'ler o kadar değil ama herkes daha yakın ve bence bu izleyen herkes için iyi bir işaret." dedi.

McLaren Bahreyn'de Mercedes'le büyük bir mücadele içindeydi. Norris George Russell'a yarış sonunda baskı uygularken Lewis Hamilton Norris'in McLaren takım arkadaşı Oscar Piastri'yi pitler sonrası geride bıraktı. Ancak hem Hamilton hem de Russell Mercedes W15'lerinde batarya sorunlarıyla mücadele ediyorlardı.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Charles Leclerc, Ferrari SF-24, George Russell, Mercedes F1 W15, Sergio Perez, Red Bull Racing RB20, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, the rest of the field at the start

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images