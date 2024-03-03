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Formula 1 Bahreyn GP

Norris, Verstappen'in mutlak hakimiyetinden korkanlar kadar umutsuz değil

McLaren'den Lando Norris, Bahreyn'de Max Verstappen'in yeni bir üstünlük gösterisine rağmen grubun yakınlaştığını düşünüyor.

Burak Yasul
Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Erik Junius

Verstappen, 2024 sezonuna şampiyonluk unvanını savunmak için başlarken Hollandalı pilot Bahreyn'de sezona pole pozisyonuyla giriş yaptı. Dikkatler Hollandalı ve Red Bull RB20'sinin geçen sezon sürücü ve takımın güçlü yönlerinden biri olan yarış temposunun nasıl olacağı merak konusuydu.

Sonuç ilk yarış için biraz endişe. Verstappen, hem yarışı kazanarak hem de en hızlı tur paunını cebine koyarak hafta sonunu noktalarken Sergio Perez takım arkadaşının arkasında ikinci oldu. Ferrari pilotu Carlos Sainz ise, Verstappen'den 25 saniyelik geride finish görerek podyumun son basamağını elde etti.

Ancak Norris, yeni sezonda geçen senenin tekrarlanacağını düşünenler arasında değil.

Norris'in MCL38'e uygun olmadığını söylediği Bahreyn GP'de çizgiyi 6. sırada geçti. Britanyalı pilot McLaren, Ferrari, Mercedes ve Aston Martin'in geçen sezondan daha da fazla yakınlaştığına inandığını ve Red Bull'daki Verstappen'e gelince, Bahreyn'in RB20'nin en iyisini sergilemek için mükemmel bir fırtına olduğunu düşündüğünü belirtti.

Sky F1'in rekabetin bu sezon daha yakın olup olmadığı sorusu üzerine Norris, "Bence herkes daha yakın, Max için geçen sene kadar kolay olduğunu sanmıyorum."

"Bazı pistlere gitmemiz gerektiğini düşünüyorum, özellikle de böyle bir günde, iyi bir yarış otomobili, lastikleri iyi kullanan ve hızlı bir otomobil istersiniz. Bence bu Red Bull'un neredeyse alabildiği kadar iyi."

"Bu yüzden belirli yerlerde daha yakın olacağımızı umuyorum. Yine de bazı yerlerde zorlanacağız ama bence herkes daha yakınlaşmış durumda. Bence Mercedes, Ferrari, Aston Martin, biz, belki bugün nedense Aston Martin'ler o kadar değil ama herkes daha yakın ve bence bu izleyen herkes için iyi bir işaret." dedi. 

McLaren Bahreyn'de Mercedes'le büyük bir mücadele içindeydi. Norris George Russell'a yarış sonunda baskı uygularken Lewis Hamilton Norris'in McLaren takım arkadaşı Oscar Piastri'yi pitler sonrası geride bıraktı. Ancak hem Hamilton hem de Russell Mercedes W15'lerinde batarya sorunlarıyla mücadele ediyorlardı.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Charles Leclerc, Ferrari SF-24, George Russell, Mercedes F1 W15, Sergio Perez, Red Bull Racing RB20, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, the rest of the field at the start

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Charles Leclerc, Ferrari SF-24, George Russell, Mercedes F1 W15, Sergio Perez, Red Bull Racing RB20, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, the rest of the field at the start

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Norris, kendilerinin ve Gümüş Oklar'ın eşit şartlarda olduğunu düşünse de, McLaren sonuçta mücadeleyi kendi lehlerine çevirecek hızdan yoksundu.

Norris, "Bence bizim için iyi bir gündü."

"Zorlandık, kesinlikle kolay bir gün gibi hissetmedim ama Mercedes'lerle her şeyiyle iyi bir yarıştı. Strateji, erken veya geç pite gelme gibi birçok oyun oynadık."

"Bu yüzden mutlu olabileceğimizi düşünüyorum. Bazı küçük şeyler geliştirilebilseydi biraz daha iyi olabilirmiş gibi geliyor ama bence bugün bulunduğumuz yer gerçekçi. Biz ve Mercedes yakın görünüyorduk ama yeterli değildik." dedi.

İlk Grand Prix'sinde MCL38'in direksiyonunda neler yaşadığı sorulduğunda Norris çoğunlukla kötü olduğunu söyledi. Ancak rekabetçilik seviyelerinin güçlü yönlerine oynamayan bir pistte iyi bir işaret olduğunu vurguladı.

Norris, "İyi ve kötü, çoğunlukla kötü." 

"Ama bence mutluyuz, araç ileriye doğru iyi bir adım attı, bu bir gerçek. Burada, Bahreyn'de, aracımıza uygun olmayan, çok dar, çok yavaş ve virajlı bir pistte iyi bir performans gösterdiğimiz için, Mercedes'le yarıştığımız gerçeğinden dolayı mutlu olduğumuzu düşünüyorum."

"Ferrari'deki Carlos'la aramızda 20 saniyeden fazla bir fark var ama bence bu yıla iyi bir başlangıç yaptık ve geliştirmemiz gereken bazı şeyler olduğunu biliyoruz. Ama pist ne kadar zorlu olursa olsun, hâlâ bu kadar rekabetçi olmamız bence iyiye işaret." dedi.

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