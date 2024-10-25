Norris: "Verstappen'in 'yarış stiline' uyum sağlamam gerek"

Amerika Grand Prix'nin en tartışmalı anı, Norris'in arka düzlükte Verstappen'e atak yapması ve McLaren pilotunun 12. virajdaki fren bölgesinden önce geçmesi oldu.

Frenlemesini Norris'ten daha geç yapan Verstappen iç tarafa doğru ilerledi ve bunun sonucunda iki pilot da pist dışına kadar taştı. Norris, Verstappen'i kaçış alanından geçmek için dışarıdaki momentumunu korurken, yerini geri vermediği için beş saniye ceza aldı.

Olaydan sonraki hafta Norris, Verstappen ile yarışmak için yaklaşımında değişiklikler yapması gerektiğini söyledi.

Mücadele esnasında daha agresif olması gerekip gerekmediği sorulduğunda Norris, "Bu kolay bir cevap değil."

Lando Norris, McLaren MCL38, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Sanırım bazı değişiklikler yapıp daha iyi uyum sağlamam gerekiyor ama yaptığım her şeyin yanlış olduğunu düşünmüyorum."

"Günün sonunda Verstappen'i yenmem gerekiyor, bunun için bazı küçük şeyleri değiştirmeliyim. Bu bazen daha agresif olmak da olabilir, ama doğru olduğunu düşündüğüm şeyi yapacağım."

"Max yaptığı işte çok iyi, muhtemelen dünyanın en iyisi."

"Dolayısıyla, dünyanın en iyisiyle karşı karşıya geldiğimde mücadele etmek kolay olmayacak." şeklinde yanıt verdi.