Norris: "Verstappen'in kupasını kırdığım için üzgünüm"
Geçen hafta Max Verstappen'in birincilik kupasını kıran Lando Norris, bir kez daha özür diledi.
Macaristan'da arka arkaya ikinci kez podyuma çıkan Norris, podyum seremonisinde her zamanki rutinini gerçekleştirdi ve şampanya şişesinin tabanının hafifçe yere vurdu.
Ancak aynı alanda Verstappen'in birincilik kupası yer almaktaydı ve Norris'in indirdiği darbenin ardından kupa yere düşerek hasar gördü.
Olayın ardından esprili bir dille suçun "kupayı yere koyan Verstappen'e ait olduğunu" söyleyen Norris, bu kez özür dilemeyi tercih etti.
Perşembe günü basın toplantısında söz alan Norris, "Her şeyden önce bunun için özür dilemek istiyorum."
"Açıkçası böyle bir şey yapmaya hiç niyetim yoktu. Bu kupanın Macarlar için ne kadar önemli olduğunu ve kültürlerinin bir parçası olduğunu biliyorum."
"Tek amacım podyumda kutlama yapmak ve o anın tadını çıkarmaktı, asla böyle bir şey yapmaya niyetlenmemiştim."
"Max'ten özür diledim. Bu konuda birkaç şaka yaptığımı biliyorum, belki de yapmamalıydım. Ama kendimi kötü hissediyorum. Eğer biri benim kupamı kırsa sinirlenirdim."
"Hem kupayı kırdığım için, hem de zaman ve çaba harcayan herkesten özür dilerim. Bir dahaki sefere kutlama yaparken daha dikkatli olacağım." dedi.
Lando Norris, McLaren, 2nd position, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, in the post race Press Conference
Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images
Gelecekte kutlama rutinini değiştirip değiştirmeyeceği sorulan Norris, "Bu soruya cevabım hayır."
"Değiştirmem için bir neden yok, sadece yaptığım şeye biraz daha özen göstereceğim. Kupaları bir kenara bırakıp devam edeceğim."
Kırık kupayı hatıra olarak saklamayı planlayıp planlamadığı sorulan Max Verstappen ise, "Zaten yenisini alıyoruz, o yüzden sorun değil."
"Aslında onunla ne yaptıklarını bilmiyorum. Sanırım şu anda fabrikaya geri döndü."
"Ama görünüşe göre yenisini yapmak altı ay sürüyor, bu yüzden sanırım altı ay boyunca kırık olanı saklayabilirler." dedi.
McLaren, Spa'nın MCL60'a uymasını bekliyor
McLaren, Spa'nın MCL60'a uymasını bekliyor McLaren, Spa'nın MCL60'a uymasını bekliyor
Norris: "Sonunda bazı kişilerin yanıldığını kanıtladığımız için mutluyum"
Norris: "Sonunda bazı kişilerin yanıldığını kanıtladığımız için mutluyum" Norris: "Sonunda bazı kişilerin yanıldığını kanıtladığımız için mutluyum"
Şampiyona Verstappen olmadan nasıl görünürdü?
Şampiyona Verstappen olmadan nasıl görünürdü? Şampiyona Verstappen olmadan nasıl görünürdü?
Russell: "McLaren'in sezonun kalanında da bu kadar iyi olmaması için sebep yok"
Russell: "McLaren'in sezonun kalanında da bu kadar iyi olmaması için sebep yok" Russell: "McLaren'in sezonun kalanında da bu kadar iyi olmaması için sebep yok"
Piastri: "McLaren Macaristan'da altıncı sıraya düşebilir"
Piastri: "McLaren Macaristan'da altıncı sıraya düşebilir" Piastri: "McLaren Macaristan'da altıncı sıraya düşebilir"
Mercedes ve McLaren bugün "çamurluk" fikrini test edecek
Mercedes ve McLaren bugün "çamurluk" fikrini test edecek Mercedes ve McLaren bugün "çamurluk" fikrini test edecek
Son Haberler
Hamilton: "Hâlâ Verstappen'den epey uzaktayız"
Hamilton: "Hâlâ Verstappen'den epey uzaktayız" Hamilton: "Hâlâ Verstappen'den epey uzaktayız"
Perez: "Bu şartlarda iyi bir seans geçirdik"
Perez: "Bu şartlarda iyi bir seans geçirdik" Perez: "Bu şartlarda iyi bir seans geçirdik"
Leclerc: "Yarışa başlamak için harika bir noktadayız"
Leclerc: "Yarışa başlamak için harika bir noktadayız" Leclerc: "Yarışa başlamak için harika bir noktadayız"
Verstappen: "Risk aldım, işe yaradı!"
Verstappen: "Risk aldım, işe yaradı!" Verstappen: "Risk aldım, işe yaradı!"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar