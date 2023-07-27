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Norris: "Verstappen'in kupasını kırdığım için üzgünüm"

Geçen hafta Max Verstappen'in birincilik kupasını kıran Lando Norris, bir kez daha özür diledi.

Alex Kalinauckas
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Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, leaves the podium with the bits of his broken trophy

Macaristan'da arka arkaya ikinci kez podyuma çıkan Norris, podyum seremonisinde her zamanki rutinini gerçekleştirdi ve şampanya şişesinin tabanının hafifçe yere vurdu.

Ancak aynı alanda Verstappen'in birincilik kupası yer almaktaydı ve Norris'in indirdiği darbenin ardından kupa yere düşerek hasar gördü.

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Olayın ardından esprili bir dille suçun "kupayı yere koyan Verstappen'e ait olduğunu" söyleyen Norris, bu kez özür dilemeyi tercih etti.

Perşembe günü basın toplantısında söz alan Norris, "Her şeyden önce bunun için özür dilemek istiyorum."

"Açıkçası böyle bir şey yapmaya hiç niyetim yoktu. Bu kupanın Macarlar için ne kadar önemli olduğunu ve kültürlerinin bir parçası olduğunu biliyorum."

"Tek amacım podyumda kutlama yapmak ve o anın tadını çıkarmaktı, asla böyle bir şey yapmaya niyetlenmemiştim."

"Max'ten özür diledim. Bu konuda birkaç şaka yaptığımı biliyorum, belki de yapmamalıydım. Ama kendimi kötü hissediyorum. Eğer biri benim kupamı kırsa sinirlenirdim."

"Hem kupayı kırdığım için, hem de zaman ve çaba harcayan herkesten özür dilerim. Bir dahaki sefere kutlama yaparken daha dikkatli olacağım." dedi.

Lando Norris, McLaren, 2nd position, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, in the post race Press Conference

Lando Norris, McLaren, 2nd position, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, in the post race Press Conference

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Gelecekte kutlama rutinini değiştirip değiştirmeyeceği sorulan Norris, "Bu soruya cevabım hayır." 

"Değiştirmem için bir neden yok, sadece yaptığım şeye biraz daha özen göstereceğim. Kupaları bir kenara bırakıp devam edeceğim."

Kırık kupayı hatıra olarak saklamayı planlayıp planlamadığı sorulan Max Verstappen ise, "Zaten yenisini alıyoruz, o yüzden sorun değil."

"Aslında onunla ne yaptıklarını bilmiyorum. Sanırım şu anda fabrikaya geri döndü."

"Ama görünüşe göre yenisini yapmak altı ay sürüyor, bu yüzden sanırım altı ay boyunca kırık olanı saklayabilirler." dedi.

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