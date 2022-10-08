Norris, Verstappen'in ceza almasını bekliyor

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Suzuka'da bu sezonki 5. pole pozisyonunu alan şampiyona lideri Verstappen, sıralamaların son bölümünde Norris ile yaşadığı olay nedeniyle inceleme altında.

Verstappen, hızlı turuna başlamadan önce dalgalar çizerek lastiklerini ısıtmaya çalışıyordu. O esnada aracın arkasını bir miktar kaptıran Verstappen, spin atmaktan kurtulmaya çalıştı.

Tam o esnada McLaren pilotu Norris, 130R'a girişte içeriden Verstappen'i geçmeye çalıştı ancak Verstappen'in sola doğru gelmesi üzerine, ona çarpmamak için pist dışına çıkmak zorunda kaldı.

Sıralamalardan sonra olayı anlatan Verstappen, "Oldukça yavaş sürüyordum. Gaza bastım ancak lastiklerim oldukça soğuktu, bu yüzden orada büyük bir olay yaşadım."

"Aynı anda Lando beni geçmeye çalışıyordu ve benden kaçınmaya çalışmak zorunda kaldı. Ancak şanslıydık ki bir şey olmadı." dedi.

Hakemler yerel saat ile 17:00'da Verstappen ve Norris'le görüşecekler. Verstappen, Sportif Kurallar'ın 33.4 maddesine göre hatalı sürüş nedeniyle cezalı bulunursa, pole pozisyonunu kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabilir.

Norris, Verstappen'in görüşlerine katılmadı ve onun, kendisinin geçmesine izin vermemek için böyle bir şey yaptığını söyledi.

Norris, "İnsanlar her zaman son virajdan önce geçiş yaparlar. Her ne kadar herkes bunun yapılmaması gerektiği konusunda hemfikir olsa da, herkes bunu yapar."

"Sorun değil. O da aynısını yapabilirdi ancak ben onun yerinde olsaydım, ona doğru bu şekilde yönümü değiştirmezdim." dedi.

Verstappen'in ceza almasını bekleyip beklemediği sorulduğunda ise Norris, "Evet, kesinlikle." şeklinde cevap verdi.

Red Bull'un Takım Patronu Christian Horner ise Verstappen'in Norris'i engellemeye çalışmadığını, pistin o noktasına kadar iki pilotun birbirlerini takip ettiklerini söyledi.

Horner, "Onun Lando'yu engellemeye çalıştığını düşünmüyorum. Pistin o bölgesinde, piste çıkış turunda olan birisinin yanında olmasını beklediğini düşünmüyorum."

"Lastiklerini ısıtıyordu, gitmeye ve turunu başlatmaya hazırlanıyordu. Orada herkesin sırasıyla turuna bağladığını görebilirsiniz." dedi.