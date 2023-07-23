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Norris, Verstappen'in birincilik kupasını kırdı!

Arka arkaya ikinci kez podyuma çıkan Lando Norris, tören esnasında Max Verstappen'in birincilik kupasına hasar verdi.

Altay Gök
Ekleyen:
Lando Norris, McLaren, 2nd position, is interviewed in Parc Ferme

Macaristan'da zirvenin adı Pazar günü yine değişmedi, ilk turda zirveyi alan Verstappen liderliğini rahatça korudu ve galibiyete ulaşmayı başardı.

Son haftaların flaş takımı McLaren ise Norris ile ikinci olarak yeniden podyum gördü, çaylak Oscar Piastri ise beşinci sırada kaldı.

Alt serilerden beri kendine has bir şampanya patlatma rutinine sahip olan Norris, şampanyayı çalkaladıktan sonra tabanını podyumun kenarına vuruyor.

Macaristan'da da aynı rutini gerçekleştiren Norris, bu sırada Verstappen'in ayağının dibinde vuran kupaya değdi ve kupanın kırılmasına sebep oldu!

upanın alt kısmı yerinden ayrılırken, üst kısmında da hasar meydana geldi.

Pist yönetiminin yeni bir kupa tahsis edip etmeyeceği ise önümüzdeki günlerde görülecektir.

 

 
 

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Verstappen: "Araç bugün mükemmeldi"

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