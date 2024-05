Norris, Verstappen'in benzersiz başarısını yorumladı

Verstappen geçen hafta sonu oldukça yoğundu. Red Bull pilotu Emilia-Romagna GP'sini kazanmanın yanı sıra simülatörde Nurburgring 24 Saat yarışını da kazandı. Lando Norris bunun ne kadar eğlenceli olduğunu anlayabiliyor.

Verstappen geçtiğimiz hafta sonu Emilia-Romagna Grand Prix'sinde aynı gün iki yarış kazanarak oldukça sıra dışı bir başarıya imza attı. Norris ise bu başarıyı denemeye hazır.

Son dünya şampiyonu, Imola'da Norris'in yalnızca 0.7 saniye önünde zafere ulaşırken, sanal Nurburgring 24 saat yarışını kazanan takımın da bir parçası oldu.

Verstappen'in sanal etkinlikte yarışırken çekilen klip ve görüntüleri sosyal medyada hızla yayılırken, Hollandalı pilota yarış sonrası basın toplantısında, elde ettiği başarının benzersizliği soruldu.

Daha önce bir günde iki yarış kazanıp kazanmadığı sorulan Verstappen, "Bir günde değil, simülatörde de değil."

"Buna iyi hazırlandık, tabii ki sonuçtan memnunum." dedi.

Norris'e ayrıca Verstappen'in başarısı ve kendisinin de aynı başarıyı gösterip gösteremeyeceği sorulduğunda, Imola GP galibi araya girerek ikilinin daha önce bir simülatör etkinliğinde birlikte yarıştığını söyledi.

Verstappen, "Spa 24 Saat'i birlikte sürdüğümüzü biliyor musun?” dedi ve Norris, "Daha önce birlikte sürdük. Ben üzerime düşeni yaptım." diye cevap verdi.

Sonrasında Verstappen güldü ve şaka yaptı, "Artık bıraktı. Sanırım buna ben neden oldum." dedi.

Lando Norris, McLaren F1 Team, 2nd position, gives a thumbs up from the podium

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images