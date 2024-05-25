Norris, Verstappen'in benzersiz başarısını yorumladı

Verstappen geçen hafta sonu oldukça yoğundu. Red Bull pilotu Emilia-Romagna GP'sini kazanmanın yanı sıra simülatörde Nurburgring 24 Saat yarışını da kazandı. Lando Norris bunun ne kadar eğlenceli olduğunu anlayabiliyor.

Verstappen geçtiğimiz hafta sonu Emilia-Romagna Grand Prix'sinde aynı gün iki yarış kazanarak oldukça sıra dışı bir başarıya imza attı. Norris ise bu başarıyı denemeye hazır.

Son dünya şampiyonu, Imola'da Norris'in yalnızca 0.7 saniye önünde zafere ulaşırken, sanal Nurburgring 24 saat yarışını kazanan takımın da bir parçası oldu.

Verstappen'in sanal etkinlikte yarışırken çekilen klip ve görüntüleri sosyal medyada hızla yayılırken, Hollandalı pilota yarış sonrası basın toplantısında, elde ettiği başarının benzersizliği soruldu.

Daha önce bir günde iki yarış kazanıp kazanmadığı sorulan Verstappen, "Bir günde değil, simülatörde de değil."

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Buna iyi hazırlandık, tabii ki sonuçtan memnunum." dedi.

Norris'e ayrıca Verstappen'in başarısı ve kendisinin de aynı başarıyı gösterip gösteremeyeceği sorulduğunda, Imola GP galibi araya girerek ikilinin daha önce bir simülatör etkinliğinde birlikte yarıştığını söyledi.

Verstappen, "Spa 24 Saat'i birlikte sürdüğümüzü biliyor musun?” dedi ve Norris, "Daha önce birlikte sürdük. Ben üzerime düşeni yaptım." diye cevap verdi.

Sonrasında Verstappen güldü ve şaka yaptı, "Artık bıraktı. Sanırım buna ben neden oldum." dedi.

Lando Norris, McLaren F1 Team, 2nd position, gives a thumbs up from the podium Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Norris, kurucusu olduğu Quadrant adlı Youtube kanalında sık sık simülasyon yarışları yapıyor ancak pistte yanına hiç simülatör getirmedi.

Bir Grand Prix ile aynı hafta sonu sanal bir etkinlikte yarışmayı deneyebilir, ancak doğal olarak bugünlerde sanal dünyada daha az zaman geçiriyor.

Norris, "Bunu daha önce hiç denemedim, yanımda simülatör bulundurmuyorum."

"Hâlâ simülatörde yarışıyorum ancak eskisi kadar değil. Artık daha çok golf oynuyorum ama Max golften nefret ediyor. Yani daha önce hiç denemedim. Bunun için hazır olabilirdim, zaten boks maçını izlemek için gece pek uyumadım."

"Ayrıca Verstappen'in bunun için çok bedel ödediğini düşünmüyorum. Aksi takdirde bunu yapmazdı."

"Ayrıca geç saatlere kadar sürmedi. Birkaç stintten sonra yarışa hazırlandı. Her koşulda bu fiziksel bir çaba değil, zihinsel bir çaba. Biraz zorlamış olabilir ama muhtemelen ben daha fazla uyanık kaldım." dedi.