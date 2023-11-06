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Formula 1 Brezilya GP
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Norris: "Verstappen'i zorlamaya çalışmak sadece yarışımı mahvederdi"

Lando Norris, Brezilya Grand Prix'sinde Max Verstappen'i geçmek için bir başka deneme yapabileceğini fakat bunun yarışını tehlikeye atacağını söylüyor.

Jake Boxall-Legge
Editör Jake Boxall-Legge
Yardımcı Editör Ezel Tan
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Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, battles with Lando Norris, McLaren MCL60

Kırmızı bayrak periyodunun ardından yarışa ilk çizgiden başlayan Norris, ilk bölümde Max Verstappen'e oldukça yakındı ve Hollandalı pilotu baskı altına aldı.

İkili yedinci turda karşı karşıya geldi ve aralarındaki yoğun mücadeleye rağmen yerini koruyan Verstappen oldu. Norris daha sonra geriye düşmeye başladı ve DRS mesafesinin dışına çıktı. Bir daha da Hollandalı pilotu yakalayamadı.

Norris'e göre, liderlik için Verstappen'e ikinci bir hamle yapma olasılığı vardı ancak Fernando Alonso'nun yarış temposu nedeniyle bunu yapmak istemedi.

Norris, "Max'e karşı yarışma fırsatı sadece birkaç tur için olacaktı."

"Tüm yarış boyunca ona karşı yarışmak için gerekli hıza sahip değildik."

"Fernando arkamdaydı. Aston Martin'in yarış temposunu biliyoruz, özellikle lastik aşınmasının yüksek olduğu noktalarda, iyi yarış temposuna sahip olabiliyorlar."

"Dün önü açık değildi ama bugün bir fırsat yakalayacak ve çok daha fazlasını başarabilecek konumdaydı."

Lando Norris, McLaren MCL60

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Lando Norris, McLaren MCL60

"Bir deneme daha yaparak kendi yarışımı tehlikeye atmak istemedim. Aynı zamanda bataryam da azalmıştı. Lastikleri çok erken bir noktada aşırı ısıtırsanız bunun bedelini ağır ödersiniz."

"Elbette liderliği almaya çalıştım ve çok istediğim halde ikinci bir deneme yapmadım çünkü bunu değmeyecekti."

"Denemeyi düşündüm ama Fernando'nun ve arkadakilerin baskısı altına girme ya da geçilme riskine değmezdi." dedi.

Norris, McLaren'ın Brezilya'daki en büyük zayıflığının 10. ve 12. virajlarda olduğunu açıkladı.

Yeniden başlangıç sonrası yaptığı hamleyi yorumlayan Norris, "10. ve 12. virajlarda çok fazla zorlandık, Red Bull'lar ise orada çok rekabetçiydi."

"Yeni lastiklerle olduğumuz zamanlar dışında tüm hafta sonu zorlandık. Yeniden başlangıçta da ben yeni lastikleri kullanırken Max kullanmadı."

"Eğer bir fırsatım olacaksa, bunun orada - o turda- olacağını düşündüm. Tüm bataryamı ve DRS'yi orada kullandım. Hal böyle olunca arayı çabuk kapatıyorsunuz."

"1. ve 2. virajlarda iyi bir çizgim vardı ama Max daha fazla yol tutuşa sahipti. Eğer stintin ilerleyen bölümlerinde olsaydı, 1. ve 2. virajlardaki çizgisi daha tehlikeli olurdu ve daha büyük bir bedel öderdi."

"Yine de o noktada lastikler çok yeni olduğu ve çok fazla yol tutuş sağladığı için virajdan iyi çıktı."

"4. virajın frenleme bölgesinden hemen önce onun yanına gelebildim! Denedim, eğer yapabilseydim onu geçmeye çalışırdım ve bunu da istedim fakat birkaç metreye daha ihtiyacım vardı." dedi.

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