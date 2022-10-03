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Formula 1 / Singapur GP Haberler

Norris: "Verstappen'i hataya zorladım"

Lando Norris, Max Verstappen'le olan mücadelesinde doğru noktaları seçerek Hollandalı pilotu bir nevi hataya zorladığını düşünüyor.

Bjorn Smit
Ekleyen:
, Redacteur
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Norris: "Verstappen'i hataya zorladım"
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Lando Norris, Singapur Grand Prix'sinde Max Verstappen'le olan savaşına kadar sessiz bir yarış çıkarıyordu.

Fernando Alonso'nun yarış dışı kalmasının ardından Verstappen'in hedefi Lando Norris'i geçmekti ancak İngiliz pilot yerini çok iyi savundu.

Güvenlik aracı sonrası Verstappen, Norris'i geçmeye çalışırken lastiklerini kilitledi ve pist dışına uçtu. Norris de hatalardan faydalanıp dördüncü sırada finiş gördü.

Bu yılki en iyi sonuçlarından birisini alan Norris, olay sorulduğunda şöyle dedi: "Sadece bana mümkün olduğunca yaklaşmaya ve bir füze gibi içeri dalmaya çalışıyordu. Neredeyse üzerime geliyordu fakat sonunda hiçbir şeyi etkilemedi."

"Belki onun açısından biraz riskliydi ama öte yandan o bir sürücü ve fırsat varsa onu değerlendirecektir. Arkamda öylece durmasını bekleyemezdik, o da denedi ve sonunda başarısız oldu, hatta sanırım iki kez."

Lando Norris, McLaren MCL36

Lando Norris, McLaren MCL36

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

"Bazı hatalar yaptı ve ben de bundan faydalandım. Pozisyonumu iyi şekilde korudum ve ıslak bölüme çıkmasını sağladım. Sonuç olarak lastiklerini kilitledi, bu yüzden benim için bir kazan-kazan durumuydu."

Verstappen'in atağının çok mu iyimser olduğu sorusuna Norris, "Bu havada bunu bilmeniz mümkün değil."

"Eğer yan yana gelme fırsat olursa, bence ne yapması gerektiğini gayet  biliyor. Yani bu konuda yeterince zeki. Aslında sağ  taraftan denemek istemişti ama ben kuru çizgiyi korumak için o tarafa gittim."

"Bu onu ıslak bölüme etti, hepsi bu kadar. Bir bakıma onu bu hataya ben zorladım. Evet, biraz iyimserdi ama fırsat varsa her zaman deneyecektir." cevabını verdi.

Norris'in dördüncülüğü ve Daniel Ricciardo'nun beşinciliğiyle McLaren,  Alpine'in geçerek şampiyona dördüncülüğüne yükseldi.

Norris, "Yalan söylemeye gerek yok, şahsen bunu beklemiyordum. Cuma günü, şimdiye kadarki en kötü hafta sonlarımızdan biri olacak gibiydi."

"Hız açısından, kilometrelerce gerideydik. Yarış sırasındaki Daniel, ben ve strateji ekibi, hepimiz gerçekten çok iyiydik."

"Fakat Alpine hem tamamen ıslak hem de tamamen kuru şartlarda bizden tur başına yarım saniye daha hızlıydı, belki daha fazla bile olabilir."

"Biz puan alamazken, onların 4. ve 5. veya 5. ve 6. olmasını bekliyorduk, fakat tam tersi oldu, hoş da oldu."

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